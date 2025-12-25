有片！出勤救護車遭私家車硬撞　鏟向燈位整排電單車　鐵騎士重傷

吉隆坡發生救護車連撞電單車車禍，片段在網上瘋傳。當地1輛救護車出勤時駛經十字路口，被1輛私家車直撞車身後打滑，結果撞向在燈位等待的1部電單車及1輛私家車，造成7人受傷，有鐵騎士被撞到右大腿骨折重傷。警方翻查網上影片指，救護車當時已經鳴笛及亮起警燈，但司機在駛出路段時仍沒適當減速，正循疏忽駕駛方向調查。



網傳影片拍到一排電單車在燈位等候，救護車被私家車側撞後改變方向，正撞向電單車群。（網傳影片截圖）

網傳車禍影片 救護車捱撞鏟向整排電單車

多個社交平台及Reddit等討論區流傳恐怖影片，拍到4輛電單車在燈位等候，其中1輛電單車載有1名小女孩，對面有私家車駛來時，旁邊有救護車突然駛出，私家車直撞救護車車身。救護車因撞擊改變方鏟上路壆再直撞向電單車群，有鐵騎士被撞到捲入車底。影片另一角度所見，救護車車頭撞至嚴重損毀，1輛電單車被壓在前輪車底之下。

網傳影片拍到一排電單車在燈位等候。（網傳影片截圖）

以下畫面可能引起不安：



+ 2

馬來西亞傳媒報道，事發於吉隆坡市文良港工業區6路，吉隆坡交通警察局長伊薩表示，12月22日上午8時10分，該處發生多車連環相撞，涉及1輛救援車、2輛汽車及4輛電單車。

7人受傷 鐵騎士骨折重傷

事發時30歲華裔男子駕私家車在旺沙瑪珠方向直行，在綠燈駛出，同時間救護車從吉冷路方向駛出十字路口，被私家車撞向右邊車身，導致打滑改變方向撞向一排在燈位等候的電單車，4輛電單車及1輛私家車捱撞。

事故中7人受傷，包括救護車上有34歲馬來裔救護車司機、24歲華裔男子、4名男鐵騎及坐在電單車後座的9歲女童，其中1名40歲男鐵騎士被撞到右大腿骨折重傷，其餘輕傷，2名私家車司機無傷。

有電單車被壓在救護車車底。（網傳影片截圖）

有電單車被壓在救護車車底。（網傳影片截圖）

警指救護車閃燈鳴笛仍應減速

警方根據網傳影片查證，當時救援車已在鳴笛及亮起警燈，但亦表示救護車司機在駛經路口時仍應減速。當時救護車正出動救人，尚未接載任何病人。警方將循疏忽駕駛方向調查。

（綜合）