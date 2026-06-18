遇到救護車等緊急車輛響號趕往救援，應在安全情況下讓路，不應無視。本港Facebook群組流傳影片，屯門有綠色新界的士於紅燈停車等候交通燈號時，後方有1部救護車響號甚至「開咪」示意讓路，惟的士司機未有理會讓路。救護車一直響號等候，直到交通燈號轉成綠燈，的士駛走才可繼續前進。目擊者批評「開晒咪叫你都唔讓開，（有）冇搞錯！」。



影片引起熱議，不少網民指摘的士司機離譜，「阻人救命」、「自私X！」、「告得，阻礙緊急救援車輛」、「咁基本嘅規矩都唔識！」。不過亦有網民認為要體諒的士司機難處，「一讓有可能當你衝燈，唔讓又俾人鬧阻住白車去救人，兩難」、「安全情況先好讓，如果夾硬讓造成危險，救援人員都唔想發生」。



屯門有綠色新界的士未有讓路予救護車被公審。（Facebook群組「車cam L（香港群組））

「響晒號，開晒咪叫你都唔讓開。（有）冇搞錯！」有網民於6月17日於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，公審有的士司機不讓路予趕往救援的救護車。

屯門的士不讓路予救護車被公審

現場為屯門龍門路T字路口交通燈位置。影片長17秒，天空正下雨，1部綠色的士停在路口最前位置，後方有1部救護車正在警號示意的士讓路。然而的士司機似乎沒有理會，一動不動。

1部綠色的士停在路口最前位置，後方有1部救護車正在警號示意的士讓路。然而的士司機似乎沒有理會。（Facebook群組「車cam L（香港群組））

救護車一直響號，但的士未有讓路。（Facebook群組「車cam L（香港群組））

救護車一直響號，但的士未有讓路。（Facebook群組「車cam L（香港群組））

畫面見到，當時的士前方沒有其他車輛駛過，但的士司機始終未有駛往一旁讓路，救護車一直響號等候。直到十多秒後交通燈轉為綠燈，的士司機駛走，救護車才能夠繼續前進。另外，事發時涉事的士右邊位置亦有1部的士在等候交通燈，同樣沒有讓路予救護車。

直到十多秒後交通燈轉為綠燈，的士司機駛走，救護車才能夠繼續前進。（Facebook群組「車cam L（香港群組））

直到十多秒後交通燈轉為綠燈，的士司機駛走，救護車才能夠繼續前進。（Facebook群組「車cam L（香港群組））

網民斥離譜自私：阻人救命

網民看過影片議論紛紛，不少網民斥責的士司機離譜，「好自私！」、「阻人救命」、「告得，阻礙緊急救援車輛」、「企硬喎！他是否聾的傳人？」、「出張告票畀佢啦！咁基本嘅規矩都唔識！」、「其實前面兩架靠邊少少就得啦。係唔讓嘅！」、「救人緊要，打死火燈，慢慢駛前1個車位，畀護車過便可以」。

不少網民斥責的士司機離譜，也有網民認為要體諒的士司機難處。（Facebook群組「車cam L（香港群組））

1原因籲體諒的士司機難處：讓可能當衝燈，唔讓被罵阻白車救人，兩難

不過也有網民認為應體諒的士司機難處，「一讓有可能當你衝燈，唔讓又畀人鬧阻住白車去救人，兩難」、「提醒返大家，安全情況先好讓，如果夾硬讓造成危險，救援人員都唔想發生」。有網民指出，「好多司機唔識怕俾人告衝紅燈，其實只需要記低時間日期地點同埋救護車／消防車牌號碼就冇事」，惟有網民反駁「香港告你衝紅燈，有咩問題同法官講，你都麻煩啦！」。

現場為屯門龍門路T字路口。（Google Maps）

駕駛者必須讓路予緊急車輛 違者可罰款2,000元

根據香港《道路交通（交通管制）規例》第374G章第18條「沒有遵從交通燈的指示」列明，違例駕駛將會被記5分。違例者可能會被控告，若屬首次定罪，最高可被判處監禁3個月及罰款5,000元；其後再定罪會被判處監禁6個月及罰款1萬元。

不過，同一章節內的第46B條亦規定，道路上駕駛者「須讓路或採取一切可能的行動讓路給任何正在響鐘、發出警報聲響、鳴鑼或發出閃光警標的警車、消防服務車或消防裝置、救護車或海關服務的車輛」，任何人無合理辯解而違反以上條文或規定，即屬犯罪，違者可被罰款2,000元。

睇多啲：好人好事｜搭的士遺留iPhone 司機極速歸還僅收咪錶錢 乘客感激

路不拾遺，當然值得嘉許。有港男在的士群組表揚好心的士司機，表示在港鐵機場快綫青衣站乘搭一輛的士到荃灣，下車才發現iPhone手機遺留在車上。他隨後聯絡到司機，對方馬上駕車歸還手機，更只收取咪錶上的車費，大讚好心的哥值得嘉許。



樓主大讚該名司機「態度友善、誠實可靠，拾金不昧，值得嘉許」。（《降魔的2.0.》劇照）

港男：值得嘉許

樓主在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，今年4月13日大約晚上10時30分，他在港鐵機場快綫青衣站乘搭一輛的士，前往荃灣，下車後發現將iPhone 14 Pro Max遺留在車上。

樓主隨後聯絡到該名司機，對方「非常迅速地將手機歸還，而且只收取咪錶車資，沒有額外收費」，他大讚該名司機「態度友善、誠實可靠，拾金不昧，值得嘉許」，同時公開該輛的士車牌號碼。

的士乘客3大方法尋找失物

乘客如果發現自己遺留財物在的士內，可以致電商業電台的「馬路的事-的士失物熱線」187 2920，市民亦可使用報失平台「的士聯合報失服務中心」，平台透過廣播協助尋找失物，乘客可以攜帶相關資料前往附近警署報案，或查詢香港警方的拾遺紀錄。

（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）