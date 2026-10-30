巴西母女同患癌症隔10小時相繼病逝　臨終互不知病危　終同日安葬

巴西聖保羅州莫日瓜蘇市（Mogi Guaçu）發生1宗令人心碎的家庭悲劇！1對母女分別患上不同種類的癌症，在長期抗癌後，不幸於9月24日及25日相隔約10小時先後病逝。由於2人分別在不同醫院留醫且病情危殆，臨終前均不知對方的病危，最終家屬將2人於同日安葬，合葬於同一墓園。



巴西1對母女分別患上不同種類的癌症，在長期抗病後，於9月24日及25日相隔約10小時先後病逝。（IG@cibelemarchiss）

28歲女患罕見癌症 母曾禁食祈求奇蹟

現年28歲的死者施貝莉（Cibele Marchis）生前經營1家數碼營銷公司，在社交平台上擁有逾萬名粉絲。她於2024年確診患上罕見的腎上腺癌（Adrenal gland cancer），腫瘤體積達10厘米並波及其中1個腎臟。施貝莉先後接受3次手術，在最後1次手術中更出現腸穿孔及全身性感染等併發症，曾在深切治療部（ICU）留醫逾20天。

施貝莉於2024年確診患上罕見的腎上腺癌（Adrenal gland cancer），腫瘤體積達10厘米並波及其中1個腎臟。（IG@cibelemarchiss）

在施貝莉情況最危殆時，其56歲任職足病診療師的母親瑪麗亞（Maria Elisabete Nogueira da Silva）曾禁食24小時為女兒祈禱，施貝莉隨後病情一度回穩並短暫重返工作。

56歲任職足病診療師的瑪麗亞（Maria Elisabete Nogueira da Silva）曾禁食24小時為女兒祈禱。（IG@cibelemarchiss）

母突確診惡性胰臟癌 病情急轉直下

在女兒病情稍見起色後不久，母親瑪麗亞因身體不適求醫，原以為是膽結石，最終卻被確診罹患惡性胰臟癌。有別於女兒長期接受化療與藥物控制，瑪麗亞的病情急劇惡化，短時間內劇痛難當，須依靠注射嗎啡鎮痛。與此同時，施貝莉的病情亦再度出現反覆。最終，母女2人分別被送往市內2間不同的醫院留醫，病情皆極為危殆。

最終，母女2人分別被送往市內2間不同的醫院留醫，病情皆極為危殆。（IG@cibelemarchiss）

相隔10小時先後離世 母不知女兒死訊

施貝莉於2026年9月24日下午約4時在醫院證實不治。當時瑪麗亞正在另1間醫院接受鎮靜治療，對女兒的死訊全不知情。翌日（25日）凌晨約1時58分，即施貝莉離世後不足10小時，瑪麗亞亦告病逝。

當時瑪麗亞正在另1間醫院接受鎮靜治療，對女兒的死訊全不知情。（IG@cibelemarchiss）

母女的親屬向傳媒表示，她們曾半開玩笑指「誰都不願看到對方先死」，未料一語成讖。由於2人在不同醫院留醫且病情嚴重，雙方臨終前均未獲悉對方病危，母親不知女兒死訊。家屬最終於9月25日同日為2母女舉行遺體告別儀式，並將2人合葬於當地的聖安東尼奧市政公墓（Cemitério Municipal Santo Antônio）。