窗外驚見震撼橘光　美國母女離開車廂即遭雷擊　送醫雙雙宣告不治

據ABC（美國廣播公司）News報導，美國佛羅里達州馬蓋特市8月23日下午發生雷擊事故，31歲母親肯亞與2歲幼女剛下車即遭雷擊，送醫後雙雙宣告不治。



這起悲劇發生於當地時間8月23日下午2點30分左右，地點位於勞德代爾堡（Fort Lauderdale）北方馬蓋特市（Margate）的一處住宅區。警消獲報有人遭到雷擊後趕赴現場，對倒臥在人行道上的母女施救並進行心肺復甦術（CPR）。

母親肯亞（Kenya Glasgow）隨後被送往北布勞沃德醫療中心（North Broward Medical Center），2歲女兒則轉往布勞沃德健康醫療中心（Broward Health Medical Center）急救，但兩人抵達醫院後不久均宣告不治。

根據目擊者回憶，事發時他透過窗戶看見一道橘光，隨後被兒子告知有人遭受雷擊，便立刻衝出屋外協助施救並報警。因親眼目睹兩具身體倒在地上，目擊者也受到了相當嚴重的心理創傷。目前美國警方正針對此案展開調查，相關事發經過仍待警方調查釐清。

延伸閱讀：7旬漢撿帽墮「詛咒鬼湖」溺亡 32年奪200命 水下還藏著一座小鎮

+ 6

延伸閱讀：

華視又出包？王鴻薇爆料「她」壓新聞：不寫漢光民怨、趙建銘亂搞！

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】