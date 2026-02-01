母女遊馬國召網約車！驚見「底褲男司機」僅穿內褲　公司這樣回應

人在外電召車輛要注意安全。新加坡一對母女在馬來西亞新山用電召車程式叫車，一行3名女性上車時，驚訝發現男司機上身赤裸，全身上下「只穿內褲」，她們嚇得不知所措，母親要求司機穿衣，對方勉強穿上上衣但沒穿回褲子。該「Call車APP」回應當地傳媒表示，已即時封鎖涉事司機的賬號，並會聯絡女事主提供協助及收集資料。



女事主稱上車時司機只穿內褲，母親要求下他勉強穿回上衣。（「sgfollowsall」IG圖片））

上車發現男司機只穿內褲 3女嚇親

包括《聯合早報》、《光明日報》、馬來西亞《東方日報》等媒體報道，1對來自新加坡的母女在馬來西亞柔佛新山電召網約車，首次用當地電召車APP 「Maxim」。事發於1月28日近中午12時，她們和阿姨上車後才發現，該名男司機全身「只穿內褲」，沒有穿上衣及褲子，母女和阿姨嚇得不知所措。

母要求司機穿衣 勉強穿回上衣

3名女性驚遇「底褲司機」，女乘客透露，她和母親及阿姨非常害怕，母親要求司機穿回衣服，對方勉強在行車途中穿回上衣，仍是沒穿回褲子，全程感極度不適及感到不安全。她提醒女網民獨自乘車或前往新山時要小心。

Call車APP公司Maxim回應當地傳媒，稱即時封鎖該名司機，會聯絡女事主收集更多資料。（「sgfollowsall」IG圖片）

Call車APP公司Maxim：已封鎖涉事司機

據馬來西亞法例，任何公共車輛司機都要穿着整潔及體面。「Maxim」回覆當地傳媒，指他們關注事件，接到投訴後馬上行動，已將涉事司機的賬號封鎖，會主動聯絡乘客提供援助及收集更多訊息。公司又提到，乘客在行程中有任何問題，可以通過程式的舉報功能或使用SOS緊急鈕功能，會即迅速採取行動。

（綜合）