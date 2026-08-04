內地母女灣仔開儲物櫃拿行李失敗求助　港女生幫忙獲90度鞠躬感謝

在騙案橫行的時代，願意幫助陌生人並不容易！有港女生於網上發文分享自己幫助內地遊客的行善經歷，她於港鐵灣仔站外被1對內地母女截停，稱要趕高鐵，但開不到路邊的暫存儲物櫃門拿取行李，又沒有香港電話號碼打給客服熱線。



女生原擔心是「借錢黨」，了解求助原因後停下幫忙，最終花了10分鐘成功拿出行李，母女感激地向她90度鞠躬，女生於帖文表示，「其實佢哋咁有禮貌，又唔係啲咩大忙，要幫手真係唔難」。



網民紛紛大讚女生，「好彩你肯停低聽佢哋講，唔係好多人會咁做」、「你好好人，仲幫佢分析埋，解決問題，臨危不亂，勁呀」、「人在異地遇到咁情況真係更加不知所措，多謝樓主拯救咗對母女，祝你一世平安」。



有港女生於網上發文分享自己幫助內地遊客的行善經歷。（AI生成圖片）

該港女生於Threads發文分享行善經歷，她於港鐵灣仔站外被1對內地母女截停，聽到開場白是「趕高鐵，有嘢想搵我幫手」，原擔心是「借錢黨」，但母女說話有禮貌又神情急切，於是停下續聽，原來是希望幫忙打個電話。

內地母女灣仔開儲物櫃拿行李失敗求助

女生指出，母女於路邊找到1個儲物櫃暫存行李，惟儲物櫃角落空間狹窄，第一次存放時不小心關過1次櫃門，重開後再放好就離開購物，隨後回來欲拿取行李去高鐵站，但跟足程序開櫃門，試了幾次都顯示「櫃門或密碼錯誤」。

女生認為，「聽落都唔係大事」，就幫忙打去24小時客服熱線。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

港女生幫忙致電客服熱線

女生表示，母女離開購物前曾開過1次櫃門，所以肯定櫃門和密碼沒錯，母女不知無法再次開啟櫃門的原因，又沒有香港電話號碼打給客服熱線，「路人掂行掂過，冇人停低聽佢哋講嘢」。

女生認為，「聽落都唔係大事」，就幫忙打去24小時客服熱線，惟打了4次都「長響冇人聽」，網站亦無網上客服，一籌莫展之際發現儲物櫃屏幕右上角顯示「可使用格數4/4」。

女生猜想，「個櫃suppose係只可以開1次，佢哋開過之後再放行李入去，其實係放咗喺1個冇人用緊嘅櫃」。（Unsplash圖片）

女生聰明悟出儲物櫃系統設計

女生詢問母女是否有留意「個櫃係一次性定係可以多次存取」，母女說沒細看，只見到至少要存放兩小時以上，「我話但係佢顯示可用格數同呢度總格數一樣，即係話個櫃一直都係冇人使用嘅狀態」。

女生猜想，「個櫃suppose係只可以開1次，佢哋開過之後再放行李入去，其實係放咗喺1個冇人用緊嘅櫃」，又說該儲物櫃是隨機分配儲存格，如果母女離開的幾個小時內，有人隨機分配到該格，打開就會見到母女的行李。

女生表示，母女見到行李的一刻，「擰轉頭同我90度鞠躬，我嚇一嚇，又唔使咁隆重」。（AI生成圖片）

女生成功幫母女拿回行李 獲90度鞠躬感謝

女生向母女說明情況，指出因客服完全沒人接聽，「介唔介意畀多幾10蚊攞咗啲嘢就算」，母女當然沒所謂，因真的趕時間，能拿回行李就好。於是3人一同「瘋狂refresh存物功能，直到出到佢哋擺咗嘢嗰個櫃」，女生說「阿女試咗7次都唔得，可能我今日好日好事人品好，第二次即刻出到佢哋個櫃」。

女生表示，母女見到行李的一刻，「擰轉頭同我90度鞠躬，我嚇一嚇，又唔使咁隆重」，母親感激道「真的太感謝你了，一直沒人願意聽我們說話」。女生於帖文表示，「其實佢哋咁有禮貌，又唔係啲咩大忙，要幫手真係唔難」。

網民大讚女生，「真·好人好事，樓主心地好之餘仲轉數快，留意到個mon」。（《單戀原聲帶》劇照）

網民讚女生：心地好之餘仲轉數快

網民大讚女生，「真·好人好事，樓主心地好之餘仲轉數快，留意到個mon」、「你真好人，我想幫佢聽佢個故事行到埋個櫃見到咁複雜都會放棄」、「事實係你超好人又有耐性，肯用時間去幫佢哋、打電話，幫佢哋諗系統點操作、試機。好人有好報，第日要人幫手，人哋一定會幫返你嗰種人。（吸引力法則）」。

有網民慨嘆，「一直冇人肯聽佢哋講嘢，哇，呢句勁慘」、「其實冇人肯聽佢哋講嘢因為而家太多騙案，無計」。有網民表示，「就係因為太多騙局，消耗咗正常人嘅善心。而家見到有人求助，第一反應已經唔係『幫唔幫』，而係『係咪又係騙局』，人與人之間最基本的信任，消耗殆盡。今日呢位路人，能破除這種慣性，停下來聽她們講完，已是難得。選擇了不被騙徒的陰影支配，依舊以善意對人。但這份選擇，在今日尤其珍貴。願那對母女的感謝，能成為你善心之路上的小小迴響」。

（Threads@psychotet）

其他報道：霸王餐？內地女生銅鑼灣食$63無付款 呻香港1習慣所致 後續暖心

【霸王餐／香港旅遊】外出用餐後記得付款，以免「走數」變成「霸王餐」。有內地女生於小紅書發文求救，指她在銅鑼灣一家食店享用了牛肉麵和凍奶茶共63元，但因為在香港與在內地用餐習慣不同問題，她沒有付款就離開，直到將返回內地才記起「不小心吃了霸王餐」，無法回店付款，遂向網民求助：「馬上就要回去（內地）了，怎麼辦？」



帖文引來內地及香港網民熱議，有人建議可以直接返回食店付款或打電話，惟樓主解釋她只買了「流量卡」，沒法打電話，且即將返回內地無法再到食店。無辦法下，多名網民伸出援手，表示可以幫樓主代付款項，相當暖心。



在香港外出用餐緊記付款。（資料圖片）

「銅鑼灣街邊1家麵館不小心吃了霸王餐怎麼辦？」該內地女生於7月26日晚上9時許在小紅書發帖文，指晚上8時40分左右，她在銅鑼灣1家麵館點了1份牛肉麵和1杯凍奶茶，共63港元，吃完就「直接走了」，後來才記起沒有付款，崩潰求助「現在馬上就要回去（內地）了，怎麼辦？」。

該內地女生在小紅書發帖文，指在銅鑼灣1家麵館點了1份牛肉麵和1杯凍奶茶，共63港元，吃完就「直接走了」，後來才記起沒有付款。（小紅書）

該內地女生在小紅書發帖文，指在銅鑼灣1家麵館點了1份牛肉麵和1杯凍奶茶，共63港元，吃完就「直接走了」，後來才記起沒有付款。（小紅書）

內地女生銅鑼灣食店用餐無付款 呻不適應香港1習慣所致

樓主強調不是故意吃「霸王餐」，解釋因為第1次來香港旅遊，與內地掃碼點餐習慣不同，不適應香港食店「手動點餐」，才會忘記付款，「我記得點餐之前我還特意問了老板娘能不能掃碼點餐」。

事件引起網民熱議解決方法。（小紅書）

網民熱議解決方法 指可幫忙代付款

事件引來內地及香港網民熱議，有人建議可以直接返回食店付款或打電話，「明天過去付下錢吧，跟老板解釋下原因」、「為什麼打不了電話呀？可以直接打電話問他轉數快號碼，轉他就好了」、「那也只能自己過去一趟了，或者說找香港本地的幫你弄」、「你回去畀錢便行了，我都試過有次忘了，放工後回去，收銀正在埋數，他們再查單才知道，有紀錄的」。

不過樓主解釋，她即將返回內地，無法再到食店，而且她來香港旅遊只買了「流量卡」，沒開國際漫遊，「打了發現打不通電話」。隨即有不少網民表示可以幫忙代付款，「要不要幫你付？」、「你付好了嗎，我可以幫你」，樓主留言感謝，「謝謝姐妹們的意見，xhs（小紅書）還是太全面了」。

食「霸王餐」犯《盜竊罪》可監禁3年

吃「霸王餐」或會觸犯《盜竊罪》。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第18C條「不付款而離去」，任何人明知須為任何已供應的貨品或已提供的服務即場付款，或明知被預期須為該等貨品或服務即場付款，而不誠實地離去，並無如所需般或被預期般付款，意圖逃避支付應付款項，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁3年。