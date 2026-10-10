新加坡獸父性侵4女15年　5歲受害女拍鐵證揭發　重判16年半鞭22下

新加坡近期針對一起家庭性侵案作出判決，一名44歲男子在過去15年來，長期性侵家中4名女兒，受害女童年紀最小甚至只有5歲。



男子10月8日在高等法院坦承所有犯行，最終被判處16年6個月有期徒刑，另外附帶鞭刑22下。

新加坡男子性侵4名女兒長達15年。（示意圖／Getty Images）

性侵4女兒15年！獸父認罪「判鞭22下」

綜合《海峽時報》等外媒報導，該名男子先後經歷過三段婚姻，有5女3男的8名子女，卻因為色慾薰心而從2008年起，先後對4名女兒伸出狼爪。

據了解，男子從2008年至2023年間，將2名親生女兒、2名繼女當作目標，多次趁家中無人之際性侵得逞，然而即便其中一名少女主動告知母親，仍因不被相信而錯過報警時機，其他少女也因為害怕被趕出家門而不敢聲張。

直到前（2024）年，男子在么女面前再次出現猥褻動作，被錄下後輾轉流傳到學校老師耳中，經校方通報才揭發此案。最終男子坦承犯行後被依多項性侵、非禮罪被判處16年6個月有期徒刑，另外附帶鞭刑22下。

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