台7歲女童驚吐「祖父摸我的妹妹」 揭曾多次要求脫掉內褲這樣做
撰文：聯合新聞網
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台灣桃園市一名祖父趁照顧7歲孫女時，5度要求孫女脫掉內、外褲後，再用手撫摸對方下體。
孫女事後行為異常，經詢問後向學校老師說「祖父摸我」，才讓案情曝光。
最高法院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判刑7年定讞。
孫女表示不舒服仍繼續撫摸 點圖放大看案情細節：
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祖父2021年9月1日至9月2日之間以及2022年11月間某日，為滿足一己性慾，在楊梅區住處客廳、房間，利用獨自照顧孫女的機會，要求孫女褪去褲子、內褲後，用手撫摸陰部5次，孫女表示不舒服，他仍繼續撫摸。
祖父坦承強制猥褻犯行，孫女也說「祖父有在家裡摸過我的身體」、「摸我的妹妹」、「我有把外褲及內褲一起脫掉，我有跟祖父說我不舒服，但他還是繼續摸」。
女童的老師作證指出，她問女童「妳怎麼做這樣的動作」，女童遲疑一下說「祖父說不能跟別人說」，之後問女童「是祖父摸你嗎」，女童也回答「是」，當下就覺得不太對勁。
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一審認定祖父有以手指性侵女童，而依對未滿十四歲女子犯強制猥褻、對未滿十四歲女子犯強制性交罪判刑。
二審認為沒有足夠罪證可以證明祖父有以手指性侵女童，因此改依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判刑。
二審審酌祖父本應妥慎盡心照顧女童，卻色慾薰心、違背倫常，而對女童施以狼爪，影響女童身心健康及人格發展甚鉅，並斟酌祖父坦承強制猥褻犯行，目前在園藝公司打工，判處祖父7年徒刑。
案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
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