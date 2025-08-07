中國28歲留學生「嫖16歲日本女高中生」被捕　解釋：為了學日語

日本東京警視廳6日宣布，逮捕一名28歲中國籍男性留學生。



此人涉嫌與16歲女高中生進行性交易，被捕後竟然供稱，此舉是為了「學日文」。

中國28歲留學生「嫖16歲日本女高中生」被捕 解釋：是為了學日語（01製圖）

《產經新聞》等日媒報導，周姓留學生目前就讀東京都內某大學，因為觸犯《兒童賣春與兒童色情禁止法》，在豐島區南長崎被捕。

周嫌在社交媒體上物色從事「爸爸活」（パパ活）的未成年少女，主動傳訊息聯繫，意圖進行性交易。「爸爸活」意指年輕女性與年長男性進行「有償約會」，提供吃飯或聊天等陪伴，甚至是性交易，換取禮物或金錢的行為。

去年12月起，周嫌與就讀高中2年級的受害者，陸續見面多達10次，但直到今年4月才曝光，起因是警方在新宿區歌舞伎町執行掃蕩行動時，查獲一名藥物過量的女高中生，進而追查出2人的不當關係。

起訴書指出，周姓留學生明知對方未滿18歲，仍於4月3日晚間在歌舞伎町某旅館內，支付1萬5千日元（約新台幣3051元）現金，與少女進行猥褻行為。他被捕後向警方坦承犯行，並且辯稱：

因為有助於學習日語，才會這麼做的。

