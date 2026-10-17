日男潛入女神家逾百次　打掃偷換舊內衣裝鏡頭　法庭辯稱：為幫忙

日本東京發生1宗非法入侵及偷竊案。1名33歲無業男子暗戀1名女網友遭拒後，竟在長達1年多的時間內，私自配製對方家中鎖匙，偷偷潛入屋高達100多次。男子不僅偷換舊內衣、偷裝針孔攝影機，甚至還擅自幫忙打掃跟補充飲料。直到2024年3月，受害女因突然回家發現房門反鎖，隨即起疑並果斷報警，才揭發這宗案情。法院最終判處男子2年6個月有期徒刑、緩刑4年。



1名33歲無業男子暗戀1名女網友遭拒後，竟在長達1年多的時間內，私自配製對方家中鑰匙，偷偷潛入屋高達100多次。（AI生成圖片）

網上相識後表白被拒 遭封鎖仍闖住所

綜合外媒報道。33歲的無業被告岡田純與受害女於2022年12月透過網絡遊戲認識。岡田純於2023年7月獲邀到受害女家中留宿，翌日隨即向受害女表白求愛，但受害女以對方沒有穩定工作為由拒絕，並在岡田純持續騷擾後將其封鎖拉黑。

男子從未上鎖的陽台窗戶潛入受害女住所，其後擅自配製鎖匙，反覆趁受害女外出時入屋。（AI生成圖片）

同年10月，岡田純從未上鎖的陽台窗戶潛入受害女住所，其後擅自配製鎖匙，反覆趁受害女外出時入屋。在隨後1年多時間裏，岡田純利用備用鎖匙出入受害女家多達100多次，每次逗留1至2小時。

男子還會在屋內偷吃麵包、幫忙打掃地板，甚至主動在冰箱裏補充飲料。（AI生成圖片）

偷舊內衣換新品 裝針孔攝影機偷拍私生活

由於受害女平日東西較多且不太善於整理，岡田純則利用這點進行精心策劃偷竊。他先拍照記錄受害女的內衣品牌，網購同款新品後，再帶入屋將受害女穿過的舊內衣換走，累計帶走逾100件私人物品。此外，岡田純還會在屋內偷吃麵包、幫忙打掃地板，甚至主動在冰箱裏補充飲料。為掌握受害女一舉一動，他更在客廳安裝針孔攝影機。

法庭考慮到其為初犯且認錯態度積極，最終判處2年6個月有期徒刑，緩刑4年。（AI生成圖片）

受害女回家發現門被反鎖 警方到場逮捕嫌犯

2024年3月受害女提前回家，岡田純因在屋內逗留過久來不及逃跑，慌亂中在門內反鎖大門。受害女因發現門鎖被反鎖無法開啟，隨即起疑並果斷報警。警方到場後，將試圖從陽台逃跑的岡田純當場逮捕。受害女對岡田純企圖掌握自己一切的行為感到恐懼並要求嚴懲，她形容：

噁心得起雞皮疙瘩。

庭審中，岡田純辯稱自己是「為了幫上忙」，被告父親提出願意支付250萬日圓（約12萬港元）賠償金，並表示承諾帶兒子離開東京並接受心理治療。法庭考慮到其為初犯且認錯態度積極，最終判處2年6個月有期徒刑，緩刑4年。