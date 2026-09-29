日本排球男神高橋藍哥哥高橋壘出櫃　曾否定自己　與弟傾談解心結

日本男子排球員、效力三得利太陽鳥的主攻手高橋壘 （髙橋塁），今日（29日）在社交平台上發布長文震撼「出櫃」，公開自己是同性戀者。他坦言過去一直難以接納真實自我，因此感到困擾，甚至否定自己，但他在同為排球運動員的胞弟高橋藍支持下逐漸接納自己，決定在新賽季開鑼前發聲。



日本男子排球員高橋壘今日（29日）在社交平台上發布長文震撼「出櫃」，公開是自己同性戀者。（IG：rui_takahashi_）

他希望趁新球季開始前，親自向支持他的球迷說明，也讓同樣難以接納自己的人得到一點鼓勵。這份真誠的「報告」感動許多球迷，紛紛湧入留言區送上溫暖的祝福。



日本男子排球員髙橋塁今日（29日）在社交平台上發布長文震撼「出櫃」，公開自己是同性戀者。（IG：rui_takahashi_）

高橋壘公開性取向 表示從小害怕面對自己

9月29日上午，高橋壘在個人社交平台上以「報告」為題發表長文，開首便交代埋藏心底多年的秘密：

從小，我便害怕面對自己真實一面，為此煩惱，也曾否定自己。那就是，我是同性戀者，也是性少數群體的一員。

9月29日上午，高橋壘在個人社交平台上以「報告」為題發表長文，開首便交代埋藏心底自己是同性戀者。（IG：rui_takahashi_）

他在聲明中未談及感情狀況，而是聚焦於如何理解自身感受，以及身邊人的支持。對他而言，公開之前首先要跨過的，是多年來無法坦然接納自己的那一關。

與弟弟髙橋藍談心成為轉捩點

高橋壘表示，與弟弟髙橋藍同隊的日子對他意義重大。兩兄弟曾一度同隊，高橋藍2024年自意甲聯賽回國加盟三得利太陽鳥，與早於2022年入隊的哥哥並肩作戰。高橋壘指出，這段時間2人的交流讓他改變了看待自己的方式：

以與藍談話為契機，我第一次能夠接納自己。

當他嘗試將內心感受宣之於口，思緒亦逐漸理清，開始相信「做原本的自己就好」。

高橋壘表示，與弟弟髙橋藍談話，開始相信「做原本的自己就好」。（IG：rui_takahashi_）

他在聲明中特別感謝家人、隊友、球隊職員及相關人士的支持，讓他能認真面對自我。至於為何選擇在此時公開，高橋壘解釋，新球季即將展開，他希望以自己的文字，親自向一直支持他的球迷交代此事。

他在聲明中特別感謝家人、隊友、球隊職員及相關人士的支持，讓他能認真面對自我。（IG：rui_takahashi_）

新球季前親自交代 強調繼續投入排球

聲明發出後，球迷紛紛到其社交平台留言打氣，寫下：

「無論如何都會繼續支持。」



「感謝你分享自己的故事。」



「這是一份勇敢的報告。」



高橋壘強調，今後仍會全力投入排球、繼續尋求進步，心意不會改變；他同時寄語處境各異、因無法接納自己而苦惱的人，若他親口說出心聲的舉動能成為他人踏出一步的契機，他將感到無比欣慰。

他在聲明最後寫道：「今後也希望以髙橋塁自己的方式，透過排球繼續成長。」（IG：rui_takahashi_）

據三得利太陽鳥官方資料顯示，2000年出生於京都市的高橋壘身高185厘米，司職主攻手。他早年因在電視看到日本前女排國手栗原惠而萌生打排球的念頭，先後就讀東山高中及日本大學，2020年曾協助日本大學取得全日本大學排球錦標賽季軍。球場外，他亦主持MBS電台節目《髙橋塁のRui's ROOM》分享日常生活。他在聲明最後寫道：

今後也希望以高橋壘自己的方式，透過排球繼續成長。

（綜合）

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