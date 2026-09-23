日本為何對亂拋垃圾動真格？放棄「只勸不罰」　澀谷即罰2000日圓

中秋、國慶出境旺季將至，東京向來是港人出遊熱門之選，如果你打算到澀谷打卡，請緊記切勿亂拋垃圾，因澀谷自2026年6月1日起已經實施「即捉即罰」措施，隨手把飲料瓶、煙蒂或外賣盒掉在街上，會被巡邏員當場攔下，即罰2,000日圓（約100港元），不管你是日本居民還是遊客都照罰，聲稱「不知道規定」也不會獲豁免，澀谷開罰至今已有約 1,000 人被罰。至於新宿、淺草等其餘熱門地，目前仍只靠一般勸導，但已被納入東京都2028年全面罰則的規劃。



換言之，未來全東京觀光點都會有巡邏員。其實無論有沒有罰則，「自己垃圾自己帶走」應是常識吧？日本向來以「國民自覺」去維持環境整潔，這個神話為什麼撐不住？要在亂拋垃圾議題上動真格？



當局推出「If you throw trash, you lose cash」等多語宣傳標語，提醒旅客切勿隨意棄置垃圾。（TBS NEWS新聞截圖）

從「只勸不罰」到「即捉即罰」 日本到底有何轉變？

要理解這場嚴打，得先看清事實真相，因日本早就有禁拋垃圾的法例。根據《讀賣新聞》報道，全日本目前有11個道縣訂有附帶罰則的條例，但過往實際收取罰金的案例是零。換言之，這些法例長期只停留在「宣傳與勸導」層面，幾乎從未真正開罰。東京都廳內部也承認，單靠呼籲已無法遏止不文明行為，唯有具威懾力的現場罰款，才能有效規範觀光客與市民。

真正壓垮「只勸不罰」這套舊模式的，是兩股疊加的力量：其一是訪日旅客人數屢創新高，淺草、秋葉原及新宿歌舞伎町等熱門商圈，湧現大量飲食容器與煙蒂堆積；其二，邊走邊吃、外帶消費文化普及，過去日本社會賴以維持街道整潔的默契：自己產生的垃圾自己帶走，在眾多遊客與外帶習慣衝擊下逐漸失效。日本公共垃圾桶本就稀少，這與1995年東京地鐵沙林事件後加強公共空間保安，以及清運與維護成本有關，長期靠民眾自律補位，但當遊客未必熟悉這套默契，街頭衛生便迅速失守。

澀谷區新制實施首兩個月，共錄得508宗亂拋垃圾處分。（FNN 富士新聞網新聞截圖）

亂拋垃圾的問題有多嚴重？澀谷開罰後數字會說話

澀谷區是這場轉變的先鋒，也是目前全東京唯一已實施亂拋垃圾「即捉即罰」的地方。它修訂《大家一起打造美麗乾淨涉谷條例》（「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」），條例本身2026年4月1日生效，由6月1日開始執行，根據澀谷區官方資料，官方每日派出約60名巡邏員，在區內24小時、全年無休巡查，範圍涵蓋公共地方，以及由他人擁有或管理的私人地方。巡邏員若親眼目擊有人將煙蒂、飲料罐、膠樽、包裝紙、膠袋等垃圾棄置在指定垃圾收集設施以外的地方，可即場作出處分，罰款金額為2,000日圓。新措施對日本居民或旅客均一視同仁，而為方便旅客，罰款接受現金及無現金支付（信用卡、交通系IC 卡、QR Code），區政府亦推出「If you throw trash, you lose cash」等多語宣傳標語。區政府明確指出，即使違例人士聲稱不知道相關規定，亦不會因此獲豁免處分。

澀谷區每日最多派出60名巡邏員，在區內進行24小時、全年365日巡查。（FNN 富士新聞網新聞截圖）

效果直接反映在數字上，據《FNN Prime Online》報道，澀谷開罰至今已有約 1,000 人被罰，當中外籍遊客約佔四分之一（約 250 人）；當地垃圾量已顯著減少。這組數據有兩層意義：一方面說明執法確有嚇阻作用，另一方面也反向揭示，在開罰前，亂拋垃圾的規模已大到需要動用每日數十名巡邏員、全年無休才壓得住。澀谷區早前調查亦發現，被揪出亂拋垃圾的人當中，92% 並非澀谷區居民，問題很大程度由外來人流帶動。

巡邏員若親眼目擊有人亂拋煙蒂、飲品容器或食物包裝等垃圾，可即場作出行政處分。（FNN 富士新聞網新聞截圖）

澀谷區由2026年9月起支援無現金繳付罰款，違例者可使用信用卡、交通系IC卡及QR Code付款。（FNN 富士新聞網新聞截圖）

東京都正研究擴大亂拋垃圾規管，計劃針對觀光地、繁華街及部分河川敷加強執法，目標於2028年度實施。（AI生成圖片）

不只罰遊客 商戶無垃圾桶最高罰5萬日圓

今次規管亦將責任延伸至商戶。由2026年6月1日起，澀谷、原宿及惠比壽等亂拋問題常見的指定區域，便利店、超市、咖啡店、快餐店、麵包店及餐車等售賣外賣食品飲品的商戶，須設置垃圾回收容器。若商戶未有設置垃圾桶，或管理不善，當局會先作出指導；若經勸告及命令後仍不改善，可公開店舖名稱，最高罰款5萬日圓（約2,500港元）。

截至2026年7月底，澀谷區已調查約1200間商戶，當中約380間曾接受指導，垃圾桶設置率達91%。

規管不只針對行人，澀谷、原宿及惠比壽部分指定地區的外賣食品商戶亦須設置垃圾回收容器。（FNN 富士新聞網新聞截圖）

日本街頭垃圾桶少 旅客長期感不便

日本街頭垃圾桶數量較少，一直是訪日旅客經常提及的不便之一。日本觀光廳2025年度調查顯示，有17.2%受訪旅客表示，旅行期間曾受垃圾桶不足困擾，在各項旅遊不便中比例最高。日本公共垃圾桶較少，涉及保安、垃圾清運及維護成本等多方面原因。過去，日本社會主要依靠「自己產生的垃圾自己帶走」維持街道整潔，但隨着海外旅客增加，以及邊走邊吃和外賣消費普及，這種模式正面對更大壓力。

部分地區近年亦引入智能垃圾桶「SmaGO」，利用感應器及壓縮裝置增加容量，並透過系統通知管理人員垃圾桶是否接近滿載，以減少清運人手。

日本街頭垃圾桶數量較少，一直是訪日旅客經常提及的不便之一，部分地區近年亦引入智能垃圾桶改善容量問題。（FNN 富士新聞網新聞截圖）

東京都正研究擴大亂拋垃圾規管，計劃針對觀光地、繁華街及部分河川敷加強執法，目標於2028年度實施。（FNN 富士新聞網新聞截圖）

東京都擬2028年擴大規管

澀谷的經驗正被放大到整個東京，東京都環境局已就加強散亂垃圾對策諮詢相關審議會，計劃將觀光地、繁華街，以及燒烤廢棄問題嚴重的河川敷（河岸公園）列為重點管理地區，由巡邏人員向違例者即場徵收數千日圓罰款。根據報道，東京都政府基本已敲定方針，預計2027年整理方案、2028年度才正式實施，但目前具體罰款額、適用地區及執法方式仍未正式敲定。