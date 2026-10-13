日本人氣樹熊瓦特爾離世　性情溫和迷倒粉海外　母親去年同疾病亡

日本名古屋東山動植物園深受喜愛的樹熊離世。園方10月9日公布，6歲雌性樹熊瓦特爾（Wattle，日文名「ワトル」）於10月8日傍晚去世，懷疑死於惡性淋巴瘤。瓦特爾性情溫和，與飼養員十分親近，不但在日本受到歡迎，更迷倒不少海外粉絲，園方安排由10月10日起在館內設置獻花台，讓公眾送別悼念。



日本名古屋東山動植物園深受喜愛的樹熊瓦特爾離世。（東山動植物園）

母親同樣疑患惡性淋巴瘤 去年病逝

東山動植物園早於10月5日在官方網站交代，瓦特爾9月下旬突發後肢無力，拖着後腿、行走吃力的情況變得明顯。10月1日晚上，牠更一度險些從樹上跌下，工作人員考慮到安全，翌日早上緊急將牠轉移至隔離室，暫停公開展示，詎料至10月9日傳來噩耗。

園方發布的訃告表示，瓦特爾離世時年僅6歲，相當於人類約30餘歲，其去世再度揭開圈養樹熊難以擺脫遺傳宿疾的陰影，而瓦特爾的母親「ななみ（Nanami）」於2025年12月同樣因食慾減退，至12月11日因惡性淋巴瘤在7歲時病逝。

在短短不到一年內，瓦特爾母女倆相繼因同一病症離世，讓長期追蹤牠們成長的日本與海外遊客同感悲慟。東山動植物園痛失兩頭人氣樹熊後，園內飼育頭數降至8頭，亦使日本全國僅存約60餘頭的樹熊繁育計劃面臨沉重挑戰。



瓦特爾離世時年僅6歲，相當於人類約30餘歲。（影片截圖）

經詳細檢查後，獸醫懷疑瓦特爾患有淋巴瘤。園方當時表示會繼續詳細檢查，並調整環境，讓牠安心休養，由飼養員與獸醫共同照顧。

經詳細檢查後，獸醫懷疑瓦特爾患有淋巴瘤。（影片截圖）

可惜經過治療後，瓦特爾仍於10月8日下午約5時55分離世，園方在死訊公告中，將死因列為「懷疑惡性淋巴瘤」。

從小體型偏小 名字取自澳洲國花

瓦特爾於2020年5月14日在東山動植物園出生，母親名叫「ななみ」（Nanami）。園方於2021年的成長紀錄顯示，牠與園內前幾年出生的樹熊相比體型較小，成長速度亦較慢；幸得首次當媽媽的Nanami悉心照料，讓牠慢慢長大。

牠與園內前幾年出生的樹熊相比體型較小，成長速度亦較慢。（東山動植物園）

2021年2月，當時體重僅750克的瓦特爾開始嘗試吃尤加利葉。園方確認牠是雌性後，以澳洲人熟悉的國花為靈感，為牠取名「Wattle」。

當時體重僅750克的瓦特爾開始嘗試吃尤加利葉。（東山動植物園）

飼養員同年4月的記錄中指出，瓦特爾雖然身形嬌小，卻很早便經常與媽媽分開活動，讓照顧牠的人一度看得提心吊膽。隨着年齡增長，牠的動作逐漸穩健，亦能好好進食尤加利葉，展現活潑的一面。

深受海外粉絲喜愛 設獻花台供民眾送別

園方表示，瓦特爾性情溫和，與負責照顧牠的職員十分親近，在日本以外亦擁有不少粉絲。牠身體不適的消息傳出後，園方收到許多鼓勵留言，並在公布死訊時感謝大家一直以來對牠的愛護。

園方表示，瓦特爾性情溫和，與負責照顧牠的職員十分親近，在日本以外亦擁有不少粉絲。（影片截圖）

園方安排於10月10日至25日，在樹熊館室內參觀區設置獻花台供公眾悼念，提醒僅接收鮮花及信件。

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