美75歲前法官假冒囚犯律師探監　涉電子煙換男囚性服務　被控3罪

美國俄亥俄州發生1宗司法醜聞。1名75歲前法官涉嫌假冒囚犯代表律師，進入監獄探訪，並把電子煙和煙草偷運給對方以換取性服務。涉案前法官日前被警方拘捕，被控從事賣淫等3項罪名。



1名75歲前法官涉嫌假冒囚犯代表律師，進入監獄探訪，並把電子煙和煙草偷運給對方以換取性服務。（YouTube影片截圖）

利用律師特權探監 揭違禁品交易涉性行為

據FOX19報道，克萊蒙特縣警長辦公室發現有囚犯藏有嚼煙及電子煙等違禁品，追查後發現來源是監獄以外的人士，線索指向曾任漢密爾頓縣法官的律師肯尼（James Patrick Kenney）。

追查後發現來源是監獄以外的人士，線索指向曾任漢密爾頓縣法官的律師肯尼（James Patrick Kenney）。（YouTube影片截圖）

警方於8月15日正式調查，肯尼曾於8月4日進行相關的「接觸式探訪」。警方調查後確認，該名囚犯並非肯尼代理的當事人，僅為私人相識關係。警方搜查肯尼的住所後，他在會面中承認利用自己的「專業身份」，取得與1名並非他當事人的囚犯接觸式探訪，並把物品帶入監獄交給對方，以換取性服務。他在8月24日被捕。

警方調查後確認，該名囚犯並非肯尼的當事人，只是他的「私交」。（YouTube影片截圖）

涉案人坐輪椅出庭 被控3項輕罪

肯尼目前被控3項輕罪（Misdemeanor），包括一級輕罪「從事賣淫」、二級輕罪「妨礙公職人員執行職務」，以及三級輕罪「招攬性服務」。據報道，肯尼出庭應訊時須乘坐輪椅。他最初被勒令不得保釋，其後保釋金獲定為15萬美元（折合約117萬港元）。

據報道，肯尼出庭應訊時須乘坐輪椅。（YouTube影片截圖）

副警長懷特（Mike White）表示：「我們信任律師，他們出示證件，我們亦有保障設施安全的程序。」他又指，當有人出示證件聲稱是當事人的律師，實際卻不是，警方會非常嚴肅處理，「雖然控罪只是輕罪，我們仍然非常重視」。

我們信任律師，他們出示證件，我們亦有保障設施安全的程序。 副警長懷特

20年前已有前科 曾被停牌兼接受感化

肯尼於1996至2002年出任漢密爾頓縣市政法院法官，其後轉任助理檢察官。他在2005年曾承認非禮罪（sexual imposition），案情指他曾趁1名21歲男子於其家中沙發熟睡時作出猥褻侵犯，並在受查期間向執法人員作虛假陳述。

俄亥俄州最高法院其後暫停他的律師執業資格2年（其中18個月緩期執行），並判處2年感化令，勒令他接受心理治療及強制戒酒。目前警長辦公室正繼續深入調查，不排除會對案中其他涉案人士提出起訴。