英女司機遭同事污衊「提供性服務」　公司處理不公判賠1.9萬英鎊

英國大型連鎖超市Co-op發生1宗嚴重職場霸凌及性騷擾事件，1名女貨車司機長期遭到女同事抹黑，對方不僅在新員工培訓課上向導師指控她「為了達到目的提供性服務」，更發語音私訊辱罵「露奶換好處」。女貨車司機向公司申訴後，女同事雖被解僱，但她又以「程序瑕疵」為由上訴成功復職，公司甚至未提供任何隔離措施，還要求2人繼續共事。女貨車司機不甘受辱入稟法庭，埃克塞特就業裁判處最終裁定女貨車司機勝訴，庭上法官強調同性性騷擾同樣嚴重，並指出該公司處理方式極不公正，審裁處最終判處Co-op須賠償女貨車司機19,042英鎊（約20萬港元）。



英國大型連鎖超市Co-op發生1宗嚴重職場霸凌及性騷擾事件。（IG@charlotteyybrooksy）

1名女貨車司機長期遭到女同事抹黑，對方不僅在新員工培訓課上向導師指控她「為了達到目的提供性服務」，更發語音私訊辱罵「有胸部就露奶讓別人做牛做馬」。（IG@charlotteyybrooksy）

女司機遭同事污衊「為了達到目的提供性服務」

據《太陽報》報道，事發於2022年7月，女貨車司機布魯克斯（Charlotte Brooks）與女同事凱莉（Kerry Dawson）一同參加Co-op在布里斯托（Bristol）舉辦的新員工培訓課程。其間凱莉突然向導師宣稱，布魯克斯會「為了達到目的提供性服務」，布魯克斯感到十分難過。

女貨車司機隨即向Co-op總公司提出申訴，女同事雖被解僱，但她又以「程序瑕疵」為由上訴成功復職，公司甚至未提供任何隔離措施要求2人繼續共事。（IG@charlotteyybrooksy）

此後2年，凱莉變本加厲，更於2024年10月直接向布魯克斯傳送極具侮辱性的語音訊息，「只因為妳有他X的胸部，就覺得可以向任何人露奶，讓對方為妳做牛做馬」。布魯克斯深感人格受到嚴重羞辱，她隨即向Co-op總公司提出申訴。

女貨車司機不甘受辱入稟法庭，埃克塞特就業裁判處最終裁定女貨車司機勝訴，法官怒批公司對同性性騷擾重視不足，最終判處Co-op須賠償女貨車司機19,042英鎊（約20萬港元）。（IG@charlotteyybrooksy）

法官強調公司對同性性騷擾重視不足 最終判罰19萬英鎊

總公司經調查，認定凱莉存在嚴重不當行為並解僱；凱莉隨後以「程序瑕疵」為由提出上訴，成功重返工作崗位，布魯克斯發現公司完全沒有提供任何隔離或保護安排，還要她與霸凌者繼續共事，在極度焦慮及痛苦下，布魯克斯決定正式入稟法院，向Co-op提出性騷擾及性別歧視訴訟。

埃克塞特（Exeter）的就業裁判處最終裁定布魯克斯勝訴，他們認定凱莉的言論已構成性騷擾與直接性別歧視，主審法官寶拉（Paula Volkmer）表示，Co-op在處理過程中明顯淡化了性騷擾的嚴重性，並強調若類似事件發生於異性同事之間，公司必定會採取更嚴肅審慎態度處理。審裁處最終判處Co-op須賠償女貨車司機19,042英鎊（約20萬港元）。

（《太陽報》）

其他報道：離譜造謠！機場等客車內小休遭拍片 司機看手機驚覺他「被猝死」

玩手機驚現自己「已猝死」？湖北1名網約車司機日前遭遇了一宗荒謬事件，他在機場等客時在車內小休，有網民將片段加上警車、救護車畫面並配上哀樂，捏造出「網約車司機猝死」謠言，事件在網上瘋傳，連司機親友也急電查問死訊。當地警方接報後迅速介入，拘捕2名為博取流量而造謠的男子，揭開這場「大活人被送走」的鬧劇真相。



司機在機場等客時在車內小休，有網民將片段加上警車、救護車畫面並配上哀樂，捏造出「網約車司機猝死」謠言。（AI生成圖片）

司機玩手機驚見自己「已猝死」

綜合媒體報道，事發於8月4日，湖北網約車司機曾師傅突然接到朋友來電詢問：「網上說你死了？」他疑惑地打開手機，發現網上正流傳一段影片，畫面不僅有執勤公安和救護車，更配上悲情哀樂，而畫面中的曾師傅正歪着頭躺在駕駛座上，影片配文赫然寫着「網約車司機猝死」。曾師傅這才驚覺，自己已經在網上「被猝死」。

據悉，事發當日曾師傅只是在武漢天河機場的網約車上客區車內正常休息，對被傳「猝死」毫不知情。由於該段造謠影片已傳入他所在的微信群，為免謠言繼續發酵影響生活，曾師傅立即前往當地派出所報警求助。

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