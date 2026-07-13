華裔會計師潛更衣室6年偷拍400男！罪成判家居監禁兼面臨「釘牌」

新西蘭奧克蘭發生1間健身中心爆出嚴重偷拍案。1名47歲亞裔會計師Chong Yew Khoo潛伏於男性更衣室長達6年，偷拍近400名男子裸露片段。法庭近日裁定其罪名成立，判處12個月家居監禁。隨着法庭解除姓名保護令，被告身份正式曝光，其專業資格恐面臨吊銷（俗稱「釘牌」）處分。



1名47歲亞裔會計師Chong Yew Khoo潛伏於男性更衣室長達6年，偷拍近400名男子裸露片段。（nzherald）

網袋暗藏手機露破綻 受害者機警揭發

這宗長達數年的偷拍案直至去年6月22日才被揭發。案發地點位於奧克蘭紐馬克特（Newmarket）Broadway上的「奧林匹克泳池與健身中心」（Olympic Pools &Fitness Centre）。

事發當日，1名男子在男性更衣室內察覺異樣，他發現1個網袋內藏有1部手機，且鏡頭正對着自己。該名男子頓生疑心並刻意換到另1個淋浴位置。不久後，他驚覺該部手機被移放至洗漱袋旁，鏡頭再次對準了另1名正在更衣的男子。該名受害者隨即上前質問手機主人Chong Yew Khoo。

1名男子在男性更衣室內察覺異樣，他發現1個網袋內藏有1部手機，且鏡頭正對着自己。（AI生成圖片）

法庭文件顯示，Chong面對質問起初保持沉默，隨後狡辯稱放置手機是「以防緊急情況」。當受害者進一步要求查看手機內容時，Chong隨即拔腿逃離現場。

作案手法隱蔽 受害男性近400人

新西蘭警方在事件發生約3周後持搜查令突擊搜查Chong的住所，並檢獲多部電子器材。警方調查後發現Chong在2019年至2025年期間多次在男性更衣室內秘密拍下他人裸露影像，其設備內藏有近400段偷拍影片，受害男性近400人。

警方指出，被告的作案手法相當多樣且隱蔽。他會將手機藏在衣服口袋、健身袋的網袋內或假裝正在講電話來偷拍。控方在庭上強調，更衣室屬於高度私密的空間，大眾對此類場所的私隱有極高期望，被告的行為已對公眾造成極其嚴重的憂慮與侵犯。

被告犯人欄內落淚 判居家監禁兼面臨「釘牌」

案件於今年1月在奧克蘭地方法院審理。Chong承認了15項代表性控罪，包括製作及持有私密影像，以及製作不當出版物等。

Chong承認了15項代表性控罪，包括製作及持有私密影像，以及製作不當出版物等。（nzherald）

但在法庭的量刑聆訊上，有受害者透過聲明表達了此事帶來的巨大心理創傷，稱自己原以為是個堅強的人，但事後卻飽受睡眠困擾，如今再次踏足公共泳池或更衣空間時，會承受前所未有壓力，並下意識地對周圍使用手機的人感到防備。法官亦認同，被告的行為徹底打破了人與人之間的基本信任，對所有受害者（包括未有出庭發聲的人）造成了難以磨滅傷害。

有受害者透過聲明表達了此事帶來的巨大心理創傷。（nzherald）

判刑方面，控方認為鑑於涉案時間長、規模龐大，量刑起點應為4年監禁。辯方則求情指，被告已深感悔意、正在接受相關心理治療，且並無將偷拍影像對外傳播，懇求免除牢獄之災。法官最終將量刑起點定為3年零6個月，考慮到被告及早認罪、有悔意、無案底及積極接受康復治療等因素，將刑期大幅扣減，最終判處其12個月家居監禁，並需在刑滿後接受6個月後續監管。

被告最終遭判處12個月家居監禁，並需在刑滿後接受6個月後續監管。（nzherald）

隨着法庭最終宣判，被告臨時姓名保護令（Name Suppression）正式失效。而這名昔日擁有體面職業的會計師，在犯人欄內情緒崩潰落淚。

這名昔日擁有體面職業的會計師，在犯人欄內情緒崩潰落淚。（nzherald）

此外，澳洲及新西蘭特許會計師公會（CA ANZ）已向傳媒證實，針對被告的內部紀律調查已經啟動，預料被告極大機會被吊銷專業執照，其職業生涯恐盡毀。

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