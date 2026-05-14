台士官偷拍男同袍私密片威脅　軍營兩度強姦　害染梅毒判囚六年半

台灣桃園市王姓陸軍士官多次以性影像威脅同袍阿文（化名）並發生性關係，還於軍營庫房、寢室兩度性侵阿文，導致他罹患嚴重身心疾病且染上梅毒，最終選擇報警。



案件發生於2017年至2023年間，地點皆為桃園市軍營。經桃園地院一審判處有期徒刑7年，二審高等法院改判6年6月，可上訴。

示意圖（Unsplash@Gioele Fazzeri）

軍中長官性影像威脅與性侵判刑

判決指出，2017年12月間王姓陸軍士官多次傳訊給阿文，包括：

「你都不知道我偷偷的把你的樣子給紀錄在我手機裡了嗎」

「我答應你，我們互相，你不排斥我，然後確實落實互相幫忙，我把不該留在手機的東西都讓它們消失，保證消失」



明顯以性影像威脅要求發生關係。

2018年6月，王姓士官在營區內強行抱摔阿文，致使阿文撞擊鋼製床架受傷，隨後強行肛交得逞。事後王姓士官傳訊道歉「剛剛抱歉」「可是你一直不情願......我就......」。2023年6月，王姓士官又以寢室領飲料為由，將阿文誘入寢室並反鎖房門，強迫口交得逞。

阿文長年遭王姓士官羞辱，罹患嚴重身心疾病並染上梅毒，最終選擇報警揭發。桃園地院一審庭訊時，王姓士官坦承有發生性行為，但否認強制，稱雙方「合意性交」。法官認為王姓士官訊息語帶威脅，明顯具強制意圖，且案發地點為軍營，阿文主動告發恐面臨身份曝光及歧視，認定其遭威脅屬實。

法院一審依兩次強制性交罪分別判處4年有期徒刑，合併應執行有期徒刑7年。案件上訴後，高等法院二審依兩罪分別判處3年10月與3年8月，合併定應執行有期徒刑6年6月，可上訴。

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