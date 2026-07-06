拍片被拍檔摸到胸部有硬塊　成人網紅確診乳癌嘆：OnlyFans救了我

在Instagram擁有超過200萬粉絲、現年30歲的比利時知名Cosplayer兼OnlyFans創作者霍姬娜（Mikomi Hokina）近日透露，自己20多歲時在一次成人影片的拍攝現場，竟然被同行女性搭檔意外摸出乳房有硬塊，進而確診侵襲性乳癌。這場「職場職災檢查」，最終挽救了她的生命。



登機前2小時接確診電話！ 性感女模：OnlyFans救了我

霍姬娜Mikomi Hokina（Instagram@mikomihokina）

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《紐約郵報》報導，霍姬娜（Hokina）表示，自己帶有遺傳性的BRCA1基因，罹患乳癌的風險本就極高，她的母親也是因癌症過世。然而，正值青春年華的她一直抱持懷疑、抗拒檢查，直到某次與同行搭檔拍攝性感成人內容時，對方突然摸到她的胸部異常並警告，她才意識到不對勁。

就在她準備飛往泰國拍攝更多成人內容的登機前2小時，霍姬娜接到了醫生的確診電話。但她依然敬業地飛往泰國完成兩週工作，回來後才正式向家人坦白，並展開漫長的化療。化療期間嚴重的掉髮讓她深受打擊，最終不得不剃成光頭。樂觀的她甚至用黑色幽默面對病情，在復活節時把掉落的長髮做成一個「鳥巢」，裡面放彩蛋拍照祝粉絲復活節快樂。她也感慨表示「是OnlyFans救了我」。

禿頭索性Cosplay《一拳超人》！ 幽默抗癌狂賺6位數

面對失去頭髮的黑暗期，她沒有被擊倒，反而利用「光頭」優勢迎來事業新巔峰。她笑稱，以前自己頭髮又濃又長，根本不可能塞進光頭套裡，生病後她索性直接 Cosplay 動漫《一拳超人》的主角「埼玉」，反差極大的神還原讓她在網路上瞬間爆紅。

「裝扮成自己最喜歡的虛構人物讓我感到充滿力量，幫助我度過最艱難的時期。」霍姬娜透露，透過角色扮演重拾自信後，她的網路成人事業再度翻倍，目前已憑藉OnlyFans的內容創作賺取了高達六位數美元的驚人收入。她滿足地表示，自己非常喜歡這份工作，不僅能讓粉絲開心，更成功把興趣完美轉化為高薪職業。

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