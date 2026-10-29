阿根廷10歲女童腹痛揭懷孕6個月　母稱未見初經　33歲繼父被捕

阿根廷發生震驚全國的家庭倫常性侵案。當地1名年僅10歲的女童因腹部劇痛，由母親陪同到急症室求診，經醫生檢查竟發現她已懷孕約6個月，母親當場表示女兒年紀尚小，「連初經都未曾出現」。隨後女童在醫療團隊及心理輔導人員的引導下，揭發長期遭同住的33歲母親男伴侶（當地傳媒稱是女童「繼父」）性侵。當地警方接報後已將涉案男子拘捕，並扣押其電子設備作進一步調查。



33歲男子涉嫌長期性侵10歲女童，終導致女童懷孕，事後被捕。（網上圖片）

母親陪10歲女兒求醫 檢查揭已懷孕6個月

據阿根廷媒體《Infobae》報道，事發於聖地亞哥德爾埃斯特羅省（Santiago del Estero），當地1名年僅10歲的女童，日前因腹部劇烈疼痛，由母親陪同前往當地的多拉鎮醫院（Colonia Dora Hospital）急症室求診。醫生初步檢查時已察覺異樣，儘管母親強調女兒年紀尚小，「連初經都未曾出現過」，惟超聲波檢查證實女童已懷孕約6個月。

事件被揭發後，女童在醫療團隊及心理輔導人員的引導下，透露胎兒的生父竟是母親的33歲同居伴侶（即繼父）Julio Vivas，女童爆出遭對方長期性侵。

女童因腹部劇烈疼痛，由母親陪同前往當地醫院急症室求診，揭發已懷孕6個月。（AI生成圖片）

警方上門拘捕涉案男子 外婆：曾勸女兒別信任他

警方接報後，隨即趕赴涉事家庭位於埃爾布拉喬（El Bracho）農村地區的寓所，當場將涉案的33歲男子Julio Vivas拘捕，並扣押其手機等電子通訊設備，以便對內裏資料進行深入調查。

女童外婆得知此事後悲痛欲絕，她透露，女兒當初是透過網絡認識該名涉案男子，交往後決定與對方同居。外婆稱早已察覺女兒的男友為人有問題，曾多次告誡女兒「絕對不能太信任這個男人」，未料終引狼入室，釀成悲劇。



警方接報後展開緊急行動，派員趕赴涉事家庭位於埃爾布拉喬（El Bracho）農村地區的寓所，當場將涉案的33歲男子拘捕。（AI生成圖片）

女童在校表現安靜乖巧

據女童就讀學校的教師表示，女童平日性格溫和內向、在校表現安靜且準時交功課，此前從未表現出任何異常或生病跡象。



警方初步調查指出，女童的母親長期生活在涉案男子的暴力威脅與恐嚇陰影之下；目前全案正交由檢察機關進行深入調查。



阿根廷1名10歲女童長期遭同居繼父性侵。示意圖，非當事人。（shutterstock）

阿根廷刑法：與未滿13歲兒童性交即屬強姦

在阿根廷，針對未成年人的性暴力問題一直受到社會關注，當地刑法第119條規定，與未滿13歲的兒童發生性行為即構成強姦罪，最高可判處20年監禁。此外，阿根廷於2023年通過了《盧西奧法》（Ley Lucio），旨在加強對兒童和青少年暴力受害者的保護，並要求對公職人員進行相關培訓。專家指出，被性侵的兒童往往因為恐懼或羞恥而不敢發聲，因此學校、醫療機構和社區的警覺性至關重要。

根據世界衛生組織（WHO）的資料，青少年懷孕（15-19歲）是全球少女死亡的主要原因之一。（電影《早熟》劇照）

10歲以下懷孕則更為罕見且危險

這宗案件中，受害的10歲女童在初經前已懷孕，根據世界衛生組織（WHO）的資料，青少年懷孕（15-19歲）是全球少女死亡的主要原因之一，而10歲以下的懷孕則更為罕見且危險。這類案件通常涉及性虐待，醫療人員在發現未成年懷孕時，有責任立即啟動保護程序並通報相關部門。這起案件中的醫療團隊正是履行了這一職責，才讓真相得以揭露。

（綜合）