女店員遭男子企圖性侵反奪刀！色魔中刀死亡　揭電子腳鐐失靈3天

企圖作案，結果反被殺！巴西日前發生1宗引發社會廣泛關注的自衛命案，當時1名案底纍纍的42歲男子，假扮顧客闖入戈亞斯州（Goiás）1間雪糕店，亮刀後企圖將獨自當值的女店員拖入洗手間性侵。女店員在生死關頭奮勇反抗，最終奪下男子的利刃，混亂中刺中其大腿動脈，男子最終因失血過多死亡。



當地警方初步認定女店員行為屬於「正當防衛」，當場將其釋放。然而，疑兇佩戴的電子腳鐐在案發前已失靈最少3天，當地監管機構卻完全無人跟進，有關情況令輿論強烈質疑司法監控機制是否能有效運作。



男子作案前先以「借用洗手間」為借口到店內踩線，徘徊片刻後短暫離開。（微博＠陌者V影片截圖）

假裝借洗手間探路 持刀折返圖拖女店員入洗手間施暴

事件發生於戈亞斯州阿帕雷西達迪戈亞尼亞（Aparecida de Goiânia），警方事後翻查店內的閉路電視片段，相信涉案前男子先以「借用洗手間」為借口到店內踩線，徘徊片刻後短暫離開。詎料數分鐘後，男子竟手持尖刀折返，隨即撲向獨自當值的女店員，並強行將她拖入狹窄的洗手間內企圖性侵。

涉案前男子先以「借用洗手間」為借口到店內踩線，徘徊片刻後短暫離開。（微博＠陌者V影片截圖）

涉案前男子先以「借用洗手間」為借口到店內踩線，徘徊片刻後短暫離開。（微博＠陌者V影片截圖）

涉案前男子先以「借用洗手間」為借口到店內踩線，徘徊片刻後短暫離開。（微博＠陌者V影片截圖）

死者至少有6次搶劫犯罪紀錄，且案發時正處司法監控之下，腳上戴有電子腳鐐，但裝置已失靈最少3天。（微博＠陌者V影片截圖）

男子曾短暫離開店舖，但數分鐘手持尖刀折返。（微博＠陌者V影片截圖）

2人在洗手間內發生激烈肢體衝撞，面對生命威脅，女店員拚死掙扎，終於奪去利刀，混亂中刀尖刺中男子腿部。疑兇大腿動脈中刀後大量出血傷重倒地，女店員隨即衝出店外，向途人呼救求助並報警。救護人員接報趕抵現場，證實男子已死亡。由於洗手間內並無安裝閉路電視（CCTV）鏡頭，現場亦無其他目擊證人，女店員的口供成為還原案發經過的關鍵依據。

男子曾短暫離開店舖，但數分鐘手持尖刀折返，隨即撲向獨自當值的女店員，並強行將她拖入狹窄的洗手間內企圖性侵。（網上圖片）

男子曾短暫離開店舖，但數分鐘手持尖刀折返，隨即撲向獨自當值的女店員，並強行將她拖入狹窄的洗手間內企圖性侵。（微博＠陌者V影片截圖）

男子曾短暫離開店舖，但數分鐘手持尖刀折返，隨即撲向獨自當值的女店員，並強行將她拖入狹窄的洗手間內企圖性侵。（微博＠陌者V影片截圖）

生命受即時威脅 警初步認定女店員屬正當防衛

戈亞斯州警方調查後指出，死者持刀施暴在先，女店員當時生命受到即時威脅，其自衛手段符合必要性，因此初步裁定屬於正當防衛，即時將她釋放。警方表示案件目前仍在調查中，後續將綜合法醫驗屍報告及現場鑑證結果，再確定是否有人被起訴。

疑兇大腿動脈中刀後大量出血重傷倒地，女店員隨即衝出店外，向途人呼救求助並報警。（微博＠陌者V影片截圖）

電子腳鐐失靈3天零警報 司法監控現致命漏洞

這宗自衛案同時揭露巴西司法監管系統的嚴重漏洞。警方透露，死者過去至少背負6次搶劫犯罪紀錄，案發時正處司法監控之下，腳上戴有電子腳鐐。該裝置本應即時傳送定位數據予監管機構，但裝置自10月22日起已停止運作，直至案發的10月25日已經3天，但失靈的裝置未觸發任何警報，監管部門亦完全無人跟進調查。

案中死者是有暴力前科的罪犯，脫離監管後在街頭自由遊蕩，甚至再度企圖作案，可對受害人造成足以致命的威脅。雖然犯人最終命喪雪糕店，但事件引發當地民眾強烈抨擊官方的監管形同虛設。

