巴西小鎮地面驚現「耶穌」　惹眾信徒朝聖跪地痛哭　神父點出關鍵

巴西聖保羅州一處小鎮，近日因人行道上的神祕「耶穌臉」引發轟動！一名女子發現地面裂縫與污漬竟組成酷似耶穌基督的臉孔，消息傳開後，大批民眾湧入朝聖，有人甚至當場跪地痛哭祈禱。



據《太陽報》（The Sun）報導，事件發生在聖保羅州坎迪多羅德里格斯鎮（Cândido Rodrigues）。一名女子瑪麗亞（Maria Rosa Querico）周日晚間沿著巴西利亞街（Brasília Street）前往父親家，突然有道光照亮她腳下的人行道，瑪麗亞才因此注意到地上的圖案。

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她表示，自己第一眼就覺得那是耶穌的臉，驚訝之餘還多次返回現場確認，興奮地拍照和家人分享。她的家人也認為圖案看起來真的很像耶穌，於是瑪麗亞決定將照片分享到臉書，沒想到就此爆紅。

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從照片可見，地面不規則的裂縫與污漬勾勒出一張人臉，周圍散落的樹葉更被聯想成耶穌受難時戴著的荊棘冠冕。瑪麗亞說，許多長者抵達後跪地哭泣祈禱，連孩子遠遠看見，都會興奮地喊著：

快看！耶穌的臉！

目前現場已拉起封鎖線，避免圖案遭到破壞。

不過，當地神父維森特（Sebastião Ricardo Vicente）認為，這只是人們對隨機圖案的主觀解讀。他指出，大家熟悉的耶穌形象深受歐洲藝術影響，事實上沒有人真正知道耶穌的長相，因此是否看見耶穌的臉，其實全取決於個人的信仰與感受。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】