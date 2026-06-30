巴西男山頂打卡　下撤選錯路失足墜150米慘死　友人拍下最後畫面

快科技6月30日消息，據媒體報道，近日，巴西馬里卡市44歲男子在山頂拍照，下撤時滑倒從約150米高懸崖墜落身亡。男子下撤時先是背對岩石移動，不料在轉身準備正面下行時失足跌下山崖。



拍攝視頻的朋友提醒男子小心，但幾秒後意外還是發生。由於地形複雜，救援行動持續4小時，救援隊抵達時男子已死亡。

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救援人員表示此類事故並非首次發生，並指出死者當時選擇了錯誤的下撤路線。據當地消防部門對外披露，該區域屬於未開發的野生崖壁，沒有規範步道與安全防護，碎石路面濕滑，是墜崖事故的高發地段。

實際上，不僅在巴西，其他國家也發生過多起同類失足墜崖悲劇，多數都和擅自開闢野路、輕視野外風險有關。很多驢友僅憑經驗冒險出行，沒有提前勘察路線，也未攜帶繩索、防滑裝備。

在此友情提醒：野外徒步切勿隨意脱離正規路線，下坡儘量面朝山體穩步移動，一旦發現路況兇險，應當果斷折返，不要心存僥倖。戶外遊玩，美景固然重要，生命安全永遠排在第一位。

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