移民新西蘭4年　6歲女患自閉症遭拒發簽證　巴西家庭陷去留抉擇

為了追尋更好的生活，一個巴西四口家庭於2022年舉家移居新西蘭（又譯：紐西蘭 / New Zealand）。當他們一家在異地安頓下來，父母和兒子都獲發5年簽證之際，一紙拒簽信卻讓這個家庭面臨骨肉分離的殘酷現實，6歲女童索菲婭（又譯：索菲亞 / Sophia Gregori）因確診自閉症及全面發展遲緩，被新西蘭移民局以未能符合「可接受健康標準」為由，拒絕其受養子女學生簽證申請。



索菲婭申請簽證被拒後，現已淪為無證兒童而失學，屬非法逗留當地。面對移民局的拒簽決定，這個巴西家庭被迫在骨肉分離與放棄事業間做出抉擇，此個案觸發新西蘭社會對移民健康門檻的激烈辯論。



索菲婭與父母及兄長從巴西移居新西蘭，詎料僅她不獲簽證，舉家陷入去留難題。（家族提供予傳媒照片）

一家四口從巴西移民新西蘭

索菲婭的父親西安諾·迪卡斯楚·格雷戈里（Marciano De Castro Gregori）是瓷磚工人，因擔憂巴西的治安與生活環境，於2022年持工作簽證率先抵達新西蘭，其後妻子瓦爾基里亞·迪埃斯平多拉·格雷戈里（Valquiria De Espindola Gregori）帶着當時約9歲的長子及約3歲的索菲婭來到一家團聚，然後遷到豐盛灣的帕帕莫阿（又譯：帕帕摩阿 / Pāpāmoa）定居，全家逐漸適應新生活，父親更取得為期5年的認可僱主工作簽證。

幼女確診自閉症迎巨變 入讀特殊學校有進步

索菲婭的問題在舉家移居新西蘭後才浮現，家人發現她挑食、語言發展遲遲未有進展，亦較遲學懂如廁。經求醫後，索菲婭在2024年10月被診斷患有自閉症譜系障礙，社交溝通障礙達第3級，同時有全面發展遲緩，家人只好安排她入讀當地的特殊學校。



索菲婭入學後情況開始有進步，但至2025年5月，家人為她申請受養子女學生簽證，移民局於同年8月26日拒絕其簽證申請，理由是不符合「可接受健康標準」（Acceptable Standard of Health，簡稱ASH），指她經評估符合持續資源計劃（Ongoing Resourcing Scheme，簡稱ORS）的特殊教育資助資格，日後可能對特殊教育服務造成重大成本，亦不符合醫療豁免條件。索菲婭的簽證被拒後，即被通知不能再回校，隨即陷入停學困境。

索菲婭與父母及兄長從巴西移居新西蘭，已漸漸在當地安頓下來，沒料到年僅6歲的索菲婭因患自閉症而不獲簽證。（家族提供予傳媒照片）

對特教服務構成重大需求 即不符「可接受健康標準」

新西蘭對簽證申請人設有嚴格的健康要求，核心是不允許對公共醫療或特殊教育服務構成「重大成本」。根據新西蘭移民局官方政策，判斷「重大成本」的門檻是5年內達到8.1萬紐元（約36.2萬港元）。

而特殊教育範疇的限制會更嚴苛。若教育部評估申請人「有相當高概率」符合持續資源計劃（ORS）的資助資格，即被視為對特教服務構成重大需求。移民局一旦認定申請人符合此條件，便會判定其不符合「可接受健康標準」。在此機制下，家庭是否有能力自行支付學費，或者選擇在家教育，均不在當局的考慮範圍內。



索菲婭在2024年10月被診斷患有自閉症譜系障礙，社交溝通障礙達第3級，同時有全面發展遲緩，家人只好安排她入讀當地的特殊學校。（家族提供予傳媒照片）

拒簽信寫錯日期 致錯失上訴或應對黃金時間

事件的另一轉折在於移民局的行政失誤。在2025年8月發出的拒絕簽證信件中，錯誤標示索菲婭的過渡簽證有效期至2026年2月。實際上，該簽證應在拒簽後21天（即2025年9月）到期。家人向當地媒體《Stuff》表示，這個錯誤日期讓他們誤以為還有充足時間尋求法律與專業意見，結果錯失了提出上訴或應對的黃金時間。

新西蘭移民局北區及太平洋營運總監珍妮娜·帕森斯（Janine Parsons）承認信件出錯並致歉，解釋是因沿用了舊有範本而未作更新所致。但當該家庭依據《移民法》第61條，為索菲婭提出酌情申請簽證時，依然遭到無情拒絕。

索菲婭的家庭如今面臨最心碎的兩難：舉家返回巴西，抑或父母兄長留下，看着6歲的妹妹獨自被遣返回國。（家族提供予傳媒照片）

倡導人權團體發起公眾聯署請願

截至2026年10月，索菲婭在法律上已屬非法逗留在新西蘭。儘管移民局尚未發出遣返令，但危機迫在眉睫。倡導人權團體MAASHA已透過Action Network 發起公眾聯署請願，促請副移民部長克里斯·彭克（又譯：克里斯·彭克 / Chris Penk）介入行使酌情權處理有關個案。惟部長介入並無確切保證。

父母目前持有有效工作簽證，但幼女簽證被拒，家庭面臨現實抉擇。（家族提供予傳媒照片）

由於行政豁免途徑受阻，該家庭唯一的法律救濟管道，是在收到拒簽通知書後的42天法定期限內，根據《Immigration Act 2009》第207條向移民與保護審裁處（IPT）提起人道上訴。然而，IPT的審查標準極為嚴苛，上訴人必須提出明確事證，滿足「存在極其特殊且非同尋常的人道情況」此一法定要件。過往審裁處判例數據顯示，非居民健康拒簽案的人道上訴成功率通常僅在一成左右。

新西蘭移民局收緊隨行受養子女健康規範

索菲婭並非新西蘭嚴苛移民健康政策下的唯一受害者。根據新西蘭移民局（Immigration New Zealand）官方健康標準指引，當局自2025年3月起進一步收緊工作簽證與學生簽證持有人隨行受養子女的健康規範，將臨時簽證的審核門檻全面比照永久居留簽證。政策明文規定，凡患有嚴重認知障礙、發育遲緩或第3級自閉症譜系障礙，且經評估有高概率符合教育部「持續資源計劃」（ORS）高額補貼資助的兒童，一律視為對新西蘭特教資源構成重大承擔，原則上不得核發臨時學生或訪客簽證。更令外籍家庭無奈的是，移民法例特別排除了「自費就讀」或「家庭承諾自擔費用」的彈性空間，使得醫療福利保障制度反向成為外籍幼童的居留障礙

索菲婭在2024年10月被診斷患有自閉症譜系障礙，社交溝通障礙達第3級，同時有全面發展遲緩，卻因此被新西蘭移民局拒絕其簽證申請。（家族提供予傳媒照片）

家庭陷兩難：舉家回巴西抑或女童獨自回國

雖然新西蘭為《聯合國兒童權利公約》（UNCRC）簽署國，規定行政裁量須以兒童最大利益為首要考量，但在本土法例優先原則下，審裁處依法仍須優先審酌公共財政承擔。按目前IPT的排期與審理程序，上訴案件平均耗時6至12個月審結，在審裁處作出最終裁決前，移民局將暫緩執行驅逐程序，該家庭在此期間僅能依靠臨時簽證維持合法居留身份。這個巴西家庭如今面臨最心碎的兩難：舉家返回巴西，抑或父母兄長留下，看着6歲的妹妹獨自被遣返回國。

