河口湖台女命案懶人包：原以為團友行兇　5日後揭丈夫疑詐保殺妻

2026年10月19日上午8時，日本山梨縣富士河口湖町一間溫泉酒店發生驚悚命案。1名38歲台灣女遊客被發現頸中刀斃命，同團另1名台灣女子當場被捕。案件最初被外界視為團友之間的兇殺，惟案情在5日後出現重大逆轉。死者的29歲丈夫由日本返抵台灣時隨即被拘捕，台灣檢方指控他涉嫌與死者假結婚，並慫恿對方單獨赴日，事前更買下折合3,000萬新台幣（約725萬港元）的巨額保險，案件已升級為一宗令人心寒的跨境詐保謀殺案。



連日來，關於這宗命案的說法不斷增加，從酒後誤殺，到假結婚、買兇、詐領保險金，本文將梳理事件詳情。



日本山梨縣富士河口湖町一間酒店10月19日上午8時左右發現一名38歲台灣籍女子陳屍單人房，警方已逮捕當時在死者房內的台灣籍女子，並於10月21日將她移送檢方。（YouTube@YBS_4ch）

日本山梨縣富士河口湖町一間酒店10月19日上午8時左右發現一名38歲台灣籍女子陳屍單人房，警方已逮捕當時在死者房內的台灣籍女子，並於10月21日將她移送檢方。（YouTube@YBS_4ch）

一、發生了什麼？

10月19日上午，1個台灣旅行團在日本河口湖畔的酒店準備集合，惟38歲的井雲蓉沒有出現，酒店職員上樓開門，發現她仰臥床上，頸部左側有一道極深的刀傷，已無生命跡象。法醫解剖證實，傷口深及頸動脈，死因為失血過多。事發時，房間內還有另1名27歲台灣女子楊閔涵，她身上沾有血跡，房內遺下一把刃長約12厘米、沾有血跡的菜刀。日本警方隨即以違反《銃刀法》（無正當理由持有刀械）將她拘捕。

案件最初被理解為團友之間的兇殺，5日後，死者的丈夫在台灣落網，涉嫌虛假結婚、投保3,000萬新台幣（約725萬港元）巨額保險，並與該名女子共同策劃。一宗酒店命案，至此變成一宗跨境詐保殺人案。

日本山梨縣富士河口湖町一間酒店10月19日上午8時左右發現一名38歲台灣籍女子陳屍單人房，警方已逮捕當時在死者房內的台灣籍女子，並於10月21日將她移送檢方。（YouTube@YBS_4ch）

二、死者是誰？被捕的女子是誰？

死者為38歲的井雲蓉，台灣人，原任護理師，獨力照顧母親。2026年5月，她在社交平台應徵，進入李男經營的公司任助理。 7月，她與李男登記結婚。10月17日，她隨旅行團抵達日本。

被捕人為27歲的楊閔涵，台灣人，據台媒報道，她今年9月起任李男私人助理，案中3人互相認識。楊井各自報名同1個旅行團，並各自加價住單人房，並非同住。她原定與團同日出發，因忘記帶護照趕不上原班機，自行購票飛到日本會合，不是出發前臨時加團。據台南地檢署表示，她曾因幫助詐欺案件，提供人頭帳戶，經法院判刑。

38歲台灣女遊客井雲蓉遇害。（井雲蓉臉書）

圖為27歲的台灣女子楊閔涵。（楊閔涵IG）

三、時間線：由入境到陳屍床上，只有30多個小時

10月17日晚，旅行團抵達日本。楊女因忘帶護照趕不上原班機，當日稍晚自行搭機赴日會合。

10月18日，團員遊覽忍野八海、淺間神社與大石公園。中午，楊女獨自離隊，到山梨縣外外一間廚房用品店買刀。楊女拿着商品結帳，店員用英文問她是否需要免稅、要不要袋子，她完全沒有回答。

10月18日晚，全團入住露櫻酒店河口湖店。

10月19日上午8時，集合時間，井女未現身；導遊請酒店職員進房查看，隨後發現她仰臥床上，已無生命跡象，楊女當時亦在房內。

10月19日上午8時05分，酒店職員撥打119求助（消防及救護電話）。

10月19日上午8時45分，山梨縣警指楊女無正當理由持有菜刀，涉違反《銃刀法》將她拘捕。

10月21日，楊女移送甲府地方檢察廳。

10月22日下午，台灣刑事警察局國際科報請台南地檢署指揮，檢方即日分案，組成專案小組。

10月24日晚，李男自日本返台，在高雄小港機場被拘提。

10月25日，檢方聲請羈押禁見。

10月26日，台南地方法院裁定准予羈押。

10月27日，南檢襄閱主任檢察官王聖豪向媒體說明案情。法務部同日表示，尚未收到南檢的司法互助請求。

四、丈夫是誰？為甚麼指向他？

李姓男子，29歲，井雲蓉的丈夫，亦是她於同年5月入職公司的負責人。案發後，他以家屬身份飛到日本處理後事，10月24日晚返台落地時被帶走。台南地檢署認定，他涉嫌與井女虛偽結婚、鼓勵她單獨赴日旅遊，並為她投保共計3,000萬新台幣（約725萬港元）的高額保險，涉嫌觸犯使公務員登載不實（即假結婚登記）、共同殺人、詐欺取財未遂三罪，且有逃亡、滅證之虞，因此法院在26日批准羈押。檢方同時表示，掌握李男與楊女曾經接觸的紀錄。據台南地檢署向媒體說明，兩人疑曾交往、通聯頻繁，但至今未查出兩人有金流紀錄。

河口湖命案人物關係圖。（AI生成圖片）

五、三個未解的疑點：零反抗、預先買刀、記憶斷片

1.死者零反抗痕跡：死者被發現時仰臥床上，頸部左側傷口深及頸動脈，但房間內毫無打鬥痕跡，死者身上亦無抵抗造成的防禦性傷痕。

2. 預謀犯案疑點：楊女向日本警方供稱，兩人在旅程中才熟絡，「因為想和她聊天，所以去了她的房間」，但楊女無法合理解釋為何持有菜刀。

3. 聲稱記憶「斷片」：據台媒報道，楊女事發後曾致電導遊，稱「井小姐好像被我誤殺了」，其後辯稱自己飲酒及服食安眠藥，導致記憶「斷片」；另據報她手腕有疑似自殘割痕。

六、兩地司法跟進情況

目前，楊閔涵在日本被收押，暫只涉違反《銃刀法》，日本警方仍在調查，偵查結果仍未明朗。而依台灣《刑法》第9條，即使日本已作判決，台灣仍可依法追訴。李姓男子在台灣被羈押禁見，未被起訴。

日本富士山河口湖官網圖片（town.fujikawaguchiko.lg.jp）

日本富士山河口湖官網圖片（town.fujikawaguchiko.lg.jp）

台灣法務部於10月27日表示，一旦台南地檢署提出司法互助請求，將依國際刑事司法互助法辦理，並透過駐外法務秘書與日本執法機關保持聯繫。若李男最終被認定故意致妻子死亡，依保險法將喪失受益權，台媒報道，井女出國前已把其中1,000萬元保單的受益人改為母親，以李男為受益人的2,000萬元保單，屆時亦不會由他領取。