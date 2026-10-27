墨西哥女童被姦殺　祖母遭刺頸亡　民眾怒闖警局擄走嫌犯當街斬首

墨西哥近期發生一件雙屍命案，12歲女童被勒斃死亡，死前還曾遭侵犯；女童阿嬤則被亂刀刺死，頸部失血過多身亡。



慘絕人寰的案件爆發後，警方迅速逮捕兩名嫌犯，怒火中燒的當地居民竟闖入警局，將這兩名嫌犯擄走，並「私刑斬首」其中一人。

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慘絕人寰雙屍命案

《太陽報》（The Sun）報導，女童亞莉安娜（Ariana Scarlett Velazquez Cruz）與55歲阿嬤米莉安（Miriam Cruz Alpuche）19日離家前往農場，不料兩人自此杳無音訊，被通報失蹤。親友與當地居民自發搜索，警方也出動搜救犬進行大範圍搜查，21日總算找到失蹤的祖孫倆。

然而，亞莉安娜與米莉安都雙雙殞命，並且死狀悽慘。驗屍報告顯示，亞莉安娜被勒斃身亡，死前更曾遭受性侵；米莉安則是頸部被連刺多刀，失血過多身亡。案件情節重大，令人髮指的作案方式，震驚當地居民，也引爆眾人怒火。

嫌犯遭私刑處決

案件發生後，警方循線火速逮捕安德烈斯（Andres）與阿曼多（Armando），調查發現動機是阿曼多的「私人恩怨」。然而，調查仍在進行，兩名嫌犯被關押時，憤怒的當地居民竟闖入警局，直接將安德烈斯與阿曼多擄走，並在眾目睽睽下，斬首安德烈斯；阿曼多則被圍毆，維安部隊介入後緊急送醫，成功撿回一命。

報導指出，倖存的阿曼多雖然活命，但面臨最高100年的有期徒刑。承辦此案的檢察官愛德華多（Eduardo Ramirez Aguilar）呼籲，居民不應動用私刑，只要是犯罪者都必須付出代價。他說道：

私刑無法帶來和平，反而可能給無辜的人帶來更多痛苦與法律責任。暴力只會衍生更多暴力，我希望大家維持理智，把正義交給司法裁決。

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