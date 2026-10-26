9歲童「開門殺」害死鐵騎士│未達刑責年齡　女司機判監10個月惹議

山東臨沂近日宣判1宗令人深思的奪命交通事故案件。當地1名9歲孩童在車輛臨時停靠時打開車門，車門與後方駛至的電動車相撞，導致電動車司機重傷不治。事件爭議重點是，開門的孩童未達法定刑事責任年齡，而當時開車的女子完全沒有動手開門，最終卻被控交通肇事罪，遭法院判處有期徒刑10個月，緩刑1年。案件迅速引發社會熱議，爭論車門以外的奪命責任，究竟該由誰來承擔？



內地過往亦曾發生「開門殺」事件，如乘客或司機開門前未有先觀察路面情況，容易在開門時導致後來的司機或途人撞上車門，甚至釀成傷亡。資料圖片，與本文個案無關。（網上影片截圖）

等紅燈圖方便下車取餐 開門瞬間釀奪命慘劇

根據內地《法治日報》報道，案發當日，女司機孫某駕駛私家車載同親戚的9歲孩子劉某，打算前往商業街購物。當車輛行駛至店舖對面時遇上紅燈，孫某將車臨時停在機動車道內，中間僅隔着1條非機動車道。

內地過往亦曾發生「開門殺」事件，如乘客或司機開門前未有先觀察路面情況，容易在開門時導致後來的司機或途人撞上車門，甚至釀成傷亡。資料圖片，與本文個案無關。（網上影片截圖）

孫某為貪圖一時方便，在並未觀察後方是否有來車、亦未作出任何安全提醒的情況下，安排劉某自行下車前往對面店舖取餐。劉某推開車門的瞬間，後方正常駛至的電動車正好撞上車門。電動車司機周某當場撞至翻車倒地，頭部受創，送院搶救後證實不治。

9歲孩童在車輛臨時停靠時打開車門，意外與後方駛至的電動車相撞，導致電動車司機重傷送院不治。（AI生成圖片）

案發後，孫某即時報警並協助施救，事後亦主動賠償死者家屬損失並取得諒解。當地交警部門經調查認定，女司機孫某承擔事故的主要責任，9歲兒童劉某承擔次要責任，而死者周某則無責任。

案發後，孫某即時報警並協助施救，事後主動賠償死者家屬損失並取得諒解。（AI生成圖片）

法律邊界：「誰開門誰負責」屬認知誤區

針對公眾對於「開門的是孩子，判刑的卻是司機」的疑問，山東省臨沂市羅莊區人民檢察院承辦檢察官汲廣雲作出權威解釋，指出司機作為控制車輛的主體，是道路交通安全的第一責任人。

司機作為控制車輛的主體，是道路交通安全的第一責任人。（AI生成圖片）

司法機關提醒，「誰開門誰負責」在法律認知上屬常見誤區，涉案的9歲兒童劉某因未達法定刑事責任年齡，依法不承擔刑事責任，但其監護人仍須依民事法律承擔相應的損害賠償責任。在傳統「開門殺」案件中，司法機關一般會優先追究車輛司機的主要責任。

9歲兒童劉某因未達法定刑事責任年齡，依法不承擔刑事責任，但其監護人仍須依民事法律承擔相應的損害賠償責任。（AI生成圖片）

「荷式開門法」（Dutch Reach），即用距離車門較遠的手（左駕車用右手，右駕車用左手）來開啟車門，逼使上半身自然轉向後方觀察來車。（網上影片截圖）

亦可採用「兩段式開門」，第一步先開啟少許縫隙側頭確認安全。（網上影片截圖）

第二步再推開車門。（網上影片截圖）

為有效預防「開門殺」悲劇重演，專家建議司機與乘客可採用「荷式開門法」（Dutch Reach），即用距離車門較遠的手（左駕車用右手，右駕車用左手）來開啟車門，逼使上半身自然轉向後方觀察來車；亦可採用「兩段式開門」，先開啟少許縫隙側頭確認安全後再推開車門。同時，騎行者行經路邊停靠車輛時，亦應保持至少1米以上的橫向安全距離。