反詐KOL徽劍揭柬埔寨電詐遭買兇殺死！跨省綁架虐殺時間線一文看

內地知名反詐KOL（內地稱「反詐博主」）「徽劍」（本名吳愷）因實名舉報跨境電訊詐騙犯罪集團，遭不法之徒跨境開出100萬人民幣（117.6萬港元）懸賞買兇報復。兇徒冒充警察在廣東將其綁架，並用老虎鉗等酷刑逼供，最終被棄置於江西山林傷重身亡，事後更轉賬偽造「涉敲詐被拘」假象。隨着行兇主犯趙冰二審被判死刑緩期2年執行（死緩）、涉案電詐核心頭目劉忍被押解回國，這宗歷時2年的跨境買兇害命案作案細節全面曝光。



內地知名反詐KOL（內地稱「反詐博主」）「徽劍」（本名吳愷）因實名舉報跨境電訊詐騙犯罪集團，遭不法之徒跨境開出100萬人民幣（117.6萬港元）懸賞買兇報復。（微博@斯圖卡99）

實名舉報柬埔寨商會會長 境外集團懸賞百萬買兇

案發於2024年8月，吳愷以自媒體「徽劍」名義，實名公開舉報柬埔寨安徽商會會長劉忍涉嫌以商會身份作掩護，在境外操盤大型電訊詐騙園區。舉報隨即引發社會高度關注，涉案犯罪集團迅速鎖定吳愷的住址及車輛資料。同年10月，1名外號「少校」（又稱泰哥）的境外電詐骨幹最初在境外加密通訊平台開價30萬元人民幣懸賞，主犯趙冰接單踩點後將要價提高至100萬元，下令必須在境內劫持吳愷，逼問微信公眾號的幕後指使者並強迫其刪除所有揭發黑幕的貼文。

案發於2024年8月，吳愷以自媒體「徽劍」名義，實名公開舉報柬埔寨安徽商會會長劉忍涉嫌以商會身份作掩護，在境外操盤大型電詐園區。（微博@現代快報視頻截圖）

案發於2024年8月，吳愷以自媒體「徽劍」名義，實名公開舉報柬埔寨安徽商會會長劉忍涉嫌以商會身份作掩護，在境外操盤大型電詐園區。（微博@現代快報視頻截圖）

柬埔寨安徽商會會長劉忍涉嫌以商會身份作掩護，在境外操盤大型電詐園區。（劉忍網上圖片）

偽裝便衣跨省綁架 老虎鉗夾指逼供棄屍荒野

2024年11月10日，受僱兇徒陶友艮等人冒充便衣警察，在廣東惠州大亞灣澳頭大溫壩市場二樓停車場將吳愷強行架上一輛私家車，隨後轉移至惠東縣白花鎮山坡交由趙冰逼問，搶走其手機並強逼其刪除舉報文章。在押送至廣東河源期間，歹徒在車內對吳愷施以拳打腳踢，更極其殘忍地使用老虎鉗夾傷其手指甲逼供。

翌日清晨，兇徒將滿身傷痕的吳愷轉移至江西贛州定南縣龍塘鎮偏僻山林；趙冰在單獨看守期間再度施暴，將其踢至重度昏迷，隨後僅用枯草草率遮蓋，便匆匆逃離現場。

柬埔寨安徽商會會長劉忍涉嫌以商會身份作掩護，在境外操盤大型電詐園區。（劉忍網上圖片）

荒野尋獲遺體死因曝光 兇徒轉賬造謠掩蓋血案

2024年11月13日中午，當地村民在定南縣山林發現吳愷遺體。法醫剖驗報告結果證實，吳愷死因為頭面部遭受鈍性外力打擊，引發創傷性蛛網膜下腔出血及硬膜下出血致死，其本身患有的原發性高血壓為促成死亡的因素之一。兇徒作案後更企圖掩飾罪行，指使他人透過支付寶（Alipay）向吳愷帳戶刻意轉入1.1萬人民幣（約1.3萬港元），在網絡散播其「因涉嫌敲詐勒索遭警方拘留」的謠言，企圖混淆視聽。

涉案幕後頭目劉忍已於2026年6月中柬聯合執法行動中落網並被押解回國受審（微博@現代快報視頻截圖）

涉案幕後頭目劉忍已於2026年6月中柬聯合執法行動中落網並被押解回國受審。（央視新聞視頻截圖）

兇手獲判死緩維持原判 核心頭目押解回國受審

案發後警方陸續拘捕涉案人員。2025年12月，直接施暴主犯趙冰因故意傷害罪一審被判處死刑，緩期2年執行（死緩），其餘涉案同黨亦被判處相應刑期；廣東省高級人民法院於2026年8月二審裁定駁回上訴，維持原判。另外，涉案幕後頭目劉忍已於2026年6月中柬聯合執法行動中落網並被押解回國受審；內地公安目前正追緝在逃的境外策劃者「少校」。