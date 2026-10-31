丈夫患無精症妻竟懷孕！韓女獸醫為分家產出軌　精選多男借種生子

為繼承家翁物業，竟將求婚對象當成「借種」工具！南韓1名女獸醫因家翁許下「誰先生孫就送樓」的承諾，竟隱瞞丈夫患有無精症的真相，暗中物色多名男子「借種生子」。她精挑細選外型與丈夫吻合的對象，甚至創下1晚連約3男的荒謬紀錄。1名不知情男子與她交往並求婚，求婚當天卻被女子初婚婚紗攝影師當場撞破，騙局才徹底曝光。未料事隔1年，女方竟再次聯絡該男子，指想「借種生第2胎」，行徑令人咋舌。



南韓1名女獸醫因家翁許下「誰先生孫就送樓」的承諾，竟隱瞞丈夫患有無精症的真相，暗中物色多名男子「借種生子」。(《偵探們的商業秘密》截圖）

求婚現場遇婚紗相攝影師 始揭「未婚妻」早已嫁人

據韓媒《Insight》報道，在南韓電視台Channel A播出的犯罪紀實節目《偵探們的商業秘密》中，委託人A先生透露，自己在7個月前的讀書會上結識女獸醫B小姐。2人相談甚歡且志趣相投，隨後迅速發展成情侶關係。A先生認為B小姐就是自己的真命天女，不久後便精心策劃求婚，對方亦欣然答應。

A先生認為B小姐就是自己的真命天女，不久後便精心策劃求婚，對方亦欣然答應。（shutterstock）

豈料2人剛完成求婚儀式，1名陌生男子突然向B小姐熱情打招呼，詢問後才發現該男子曾為B小姐拍攝婚紗照。面對未婚夫的追問，B小姐辯稱「與丈夫已經分居2年，目前正準備辦理離婚手續」。A先生心存懷疑，遂委託私家偵探徹查未婚妻底細。

2人剛完成求婚儀式，1名陌生男子突然向B小姐熱情打招呼。詢問後才發現該男子曾為B小姐拍攝婚紗照。（AI生成圖片）

家翁承諾「先生孫送物業」 B小姐交往多男求子

私家偵探調查後發現，B小姐經營的動物診所面臨嚴重的虧損及貸款壓力。此時家翁提出，哪名子女率先讓他抱孫，便把1幢物業贈予給對方。B小姐為此積極備孕，然而，丈夫被診斷患有無精症，她為爭奪物業，B小姐刻意隱瞞已婚身份，同時與多名男性交往。

私家偵探調查後發現，B小姐經營的動物診所面臨嚴重的虧損及貸款壓力。此時家翁提出，哪名子女率先讓他抱孫，便把1幢物業贈予給對方。（shutterstock）

身為獸醫的B小姐熟知遺傳學規律，她刻意挑選與丈夫血型一致，且同樣擁有酒窩、捲髮等顯性特徵的男子，同時還會考量對方的社會經濟背景，務求在最短時間內受孕。

1晚連約3男 事隔1年竟求生第2胎

調查更揭發，B小姐行事極其縝密，曾創下1晚先後與3名男子約會的紀錄。真相大白後，面對受害男子的當面質問，B小姐毫無悔意，甚至理直氣壯反駁：

說真的，你又沒吃什麼虧，有約會還能上床，難道不該謝謝我嗎？ B小姐

托你的福我過得很幸福，但想想還是覺得獨生子太孤單了，第2胎也可以麻煩你嗎？既然都要生，兄弟還是血緣相通比較好，會給你加倍報酬的。 B小姐

更離譜的是，事隔1年後，B小姐竟然再次主動聯絡A先生：「托你的福我過得很幸福，但想想還是覺得獨生子太孤單了，第2胎也可以麻煩你嗎？既然都要生，兄弟還是血緣相通比較好，會給你加倍報酬的。」其顛覆道德底線的言行，令一眾主持及網民大感震驚。