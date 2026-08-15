天津劫殺懸案時隔29年告破　殘留DNA助破案　最後1名逃犯韓國落網

29年前天津發生的「的士司機劫殺懸案」近日宣告破案。3名兇手當年將的士司機刺殺後逃亡，事隔多年，警方憑現場殘留的DNA鎖定關鍵線索，相繼捕獲2名共犯，並發現最後1名逃犯於2017年遠赴韓國，其間曾往返中韓兩地。中國當局隨即透過國際刑警組織發出紅色通緝令，請求韓國警方全面協助追捕。



該名逃犯得知共犯被捕後，即使簽證到期亦不敢回國，選擇以非法居留身份留在韓國過逃亡生活，其間僅靠做毋須登記身份的散工維生，外出更是全程佩戴口罩。韓國警方通過摸底排查鎖定其住所，警員在現場潛伏數日後，於2026年7月2日成功將其拘捕，並於8月初在仁川國際機場將他強制遣返，正式移交給中國警方。



天津29年前發生的「的士司機劫殺懸案」近日宣告破案。（網上圖片）

現場殘留DNA成破案關鍵

綜合媒體報道，案件發生於1997年3月10日，現年50歲的被告A某與另外2名共犯，在天津強行劫持1輛的士，途中的士司機頑強抵抗，A某與共犯隨即使用兇器將司機當場刺殺，隨後趁亂逃離現場。由於當時技術限制且未能即時鎖定嫌疑人身份，案件一度成為懸案。

1997年3月10日，現年50歲的被告A某與另外2名共犯，在天津強行劫持1輛的士，途中的士司機頑強抵抗，A某與共犯隨即使用兇器將司機當場刺殺。（AI生成圖片）

直至2021年9月，警方透過最新DNA技術，成功鎖定並抓獲了其中1名共犯B某，隨後又將共犯C某逮捕。經審訊，警方確認最後1名關鍵逃犯A某已潛逃至韓國，中國當局隨即透過國際刑警組織發出紅色通緝令，請求韓國警方全面協助追捕。

逃犯潛逃韓國隱姓埋名做散工

調查顯示，逃犯A某於2017年入境韓國，其間曾往返中韓兩地，得知同黨在內地相繼落網後，A某即使簽證到期亦不敢回國，選擇以非法居留身份留在韓國過逃亡生活；A某為防範警方追蹤，他在韓國僅從事毋須身份登記的日結散工，平時避免使用個人名下的電話或銀行戶口，甚至每次外出均戴上口罩掩人耳目。

同黨在內地相繼落網，A某即使簽證到期亦不敢回國，選擇以非法居留身份留在韓國過逃亡生活，平日僅從事毋須身份登記的日結散工。（AI生成圖片）

韓國警方成功逮捕逃犯並移交給中國

韓國京畿南部警察廳毒品犯罪偵查隊接獲通報後展開深入調查，透過深入排查A某過往的居住地，最終鎖定其位於全南木浦的隱匿住所。警員在現場潛伏數日後，於2026年7月2日以違反《出入境管理法》將其當場逮捕，並於8月初在仁川國際機場將其移交給中國調查機關。

韓國警方相關人士事後表示「中國公安部對抓獲A某表達了謝意」，「希望此次事件能成為中韓兩國擴大海外逃犯偵查合作的契機」。

（綜合）

其他報道：3人打獵僅2人返回 男子疑遭同伴開槍誤殺 帆布裹屍棄森林

馬來西亞實必丹日前發生1宗森林藏屍命案。1名52歲男子與2名好友結伴到森林垂釣及打獵，2日後好友安全回家，唯獨男子遲遲未見蹤影，家屬苦尋無果報警求助。起初警方將此案列為「失蹤人口案」調查，但警方深入調查後，發現男子疑被1名好友誤開槍致死，而2名好友之後供出藏屍地點，警方隨即帶隊進入甘榜達庫拉森林搜尋，最終在林中深處尋獲用帆布包裹的遺體。目前2名嫌犯已被警方申請延長扣留，案件仍在進一步調查。



1名52歲男子與2名好友結伴到森林垂釣及打獵，卻被槍擊中身亡，死後被遺棄在森林中。（網上圖片）

3人入山打獵僅2人返回

據《東方日報》報道，馬來西亞1名52歲男子安德魯烏丹（Andrew Udan），於7月3日與2名50多歲好友一同前往實必丹（Sipitang）甘榜達庫拉的森林裡垂釣及打獵。出發前男子曾向家人承諾會在7月5日返家。

到了7月5日，與男子同行的2名好友均已安全歸家，唯獨男子遲遲未見蹤影，家屬四處尋找無果後，其兒子於7月8日晚8時26分前往實必丹警區報案。

同行2人供出藏屍地點，警方隨即帶隊進入甘榜達庫拉森林搜尋，最終在林中深處尋獲男子遺體。（網上圖片）

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