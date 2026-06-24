韓國仁川機場女職員洗手盤驚現糞便！中國男遊客擅闖女休息室排便

韓國仁川國際機場近日爆出離譜保安漏洞。1名剛入境的中國籍男性旅客涉嫌擅自闖入僅限女性職員使用的休息室洗手池內大便，事件曝光後，機場當局初期的「冷處理」手法引發女性員工強烈不滿。在輿論壓力下，當局已將事件定性為嚴重違規，並擬向警方報案追究。



女職員回到休息室發現洗手池内有糞便痕跡。（AI生成圖片）

女職員休息室洗手盤驚見排泄物 揭發擅闖事件

韓國傳媒報道，據韓國法務部仁川機場出入境管理局16日消息，事件發生於本月5日，多名在1號客運大樓工作的女性出入境審查官準備進入專屬休息室時，驚覺洗手盤內留有明顯的糞便痕跡。該休息室屬高度管制區域，一般民眾及普通入境旅客嚴禁進入，女員工隨即向上級及機場安全部門通報，引起內部高度關注。

男旅客疑內急誤闖 電子門鎖故障釀禍

出入境安全部門翻查閉路電視（CCTV）片段後，確認涉事者為1名剛乘搭夜機抵埗的中國籍男遊客，疑因不熟悉機場環境及極度內急，在毫無阻礙的情況下輕易推門，直入該女性專用禁區，並在洗手盤排泄。

該名中國籍男遊客因不熟悉機場環境及極度内急，誤闖女職員休息室排便。（AI生成圖片）

經後續調查發現，案發時該休息室出入口的電子門鎖疑恰好發生故障，導致該名男子能夠輕易推門而入。

當局初期圖息事寧人 惹員工強烈抗議

部分受害的女性職員對官方初期的處置方式表達強烈不滿。據員工透露，當局在事件發生後並未在第一時間報警或採取法律行動，僅在休息室門外架設臨時安全圍欄及「禁止進入」告示牌。

官方在事後僅在休息室門前設圍欄及警示牌，部分受害的女性職員對官方初期的冷處理方式表達強烈不滿。（AI生成圖片）

仁川機場出入境管理局相關人員透露，由於入境大廳屬於人流密集的開放空間，涉事遊客可能因「人有三急」且不熟悉環境，才會誤闖女員工休息室。此番被視為「息事寧人」的言論，令每日必須使用該空間的女性工作人員感到極度不安，並強烈質疑機場的保安機制形同虛設。

針對外界及員工的猛烈抨擊，當局改變態度將本案定性為嚴重事件，承諾會全面修繕出入境廳將及加強機場禁區的管理措施，並擬向警方報案，計劃依韓國《輕犯罪處罰法》對該名涉案中國男客提出正式追究，以挽回公眾及員工對機場安保的信心。

香港不少商場設有洗手間，不應當眾便溺。社交平台近日瘋傳照片，顯示有男童在荃灣某商場當眾大便，同行大媽為其清潔後，排泄物和紙巾被遺留在原地。事件引來網民批評缺德，「真係好離譜」、「呢到唔係鄉下喔，商場有廁所㗎」、「狗都唔會周圍屙X啦」，同時質疑「細路未有足夠忍耐力，點解唔着尿片」。



男童如心廣場當眾大便 同行大媽幫擦拭屁股

有網民在facebook群組「裁員炒人消息關注組」上傳照片，揶揄「他只是個小孩」。相中顯示，現場為荃灣如心廣場2期，有大媽攜帶1名目測年約2至3歲男童，其中男童脫下褲子至膝蓋以下，旁邊白色地磚則有一坨排泄物以及紙巾，而當時大媽正用紙巾為男童清潔屁股，估計是他當眾大便，樓主見狀不滿遂拍下照片公審，但就未有透露對方事後有否清潔乾淨地面。

男童旁邊地下有坨排泄物及紙巾，而當時大媽正用紙巾為其清潔屁股，目擊者估計是他當眾大便。（facebook圖片）

網民斥離譜：商場有廁所㗎

網民紛紛留言批評大媽，「咁都得，有冇公德心」、「真係好離譜」、「俾我當面鬧爆佢，冇人教等我哋來教」、「呢到唔係鄉下喔，商場有廁所㗎」、「商場有廁所，忍多陣都唔得？」、「狗都唔會周圍屙X啦」、「起碼都放多張紙墊下呀」，又揶揄「真係遍地『黃金』」。

憂不良風氣影響下一代 網民質疑：點解唔着尿片？

另有人擔心因為家長問題，不良風氣會潛移默化影響下一代，「細路未有足夠忍耐力，點解唔着尿片」、「錯就錯，無分因為佢係小孩就無錯，只可以講最錯永遠係家長，批准細路做錯事」、「我見過一次，行埋去問佢點解隔籬有廁所唔去，個阿媽答我：『小朋友去唔慣座廁』」、「冇計啦，一代傳一代都係咁」。

不少網民指出商場有洗手間，質疑「細路未有足夠忍耐力，點解唔着尿片」。（Google地圖截圖）

公眾地方隨地大小便 最高可被罰1萬元

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8條，任何人，或任何照顧或看管一名12歲以下兒童的人，不得在沒有合理因由下，在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯者最高可被罰款港幣5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。

荃灣商場男童當眾大便！大媽幫擦屁股 排泄物紙巾留地遭全網怒轟