大馬私家車突撞衝路野豬　失控越線撼重型貨車　53歲司機受困不治

馬來西亞雪蘭莪州日前發生1宗奪命交通意外。1名53歲男司機駕駛私家車駛經一處加油站附近時，疑因路旁樹林突然衝出1隻野豬，司機收掣不及迎面撞上，導致車輛瞬間失控，越線撞向1輛10輪重型大貨車。私家車車頭嚴重變形，男司機重傷被困車廂，消防人員趕抵將其救出，惟當場證實傷重不治。



馬來西亞雪蘭莪州日前發生1宗奪命交通意外。（JBPM Selangor）

清晨油站附近撞野豬失控 越線猛撼10輪貨車

綜合馬來西亞媒體報道，事發於10月28日早上7時許，地點位於雪蘭莪州烏魯雪蘭莪縣瓜拉古布峇魯（Kuala Kubu Bharu）加隆邦（Kalumpang）1間油站附近。涉事男司機當時正駕駛1輛馬來西亞國產靈鹿（Perodua Kancil）小型私家車，沿公路行駛期間，疑有1隻野豬突從路邊山林猛衝上公路，司機在毫無防備下迎面撞上野豬，私家車隨即失控打滑，直接撞向1輛10輪大貨車。

1名53歲男司機駕駛私家車駛經一處加油站附近時，疑因路旁樹林突然衝出1隻野豬，司機收掣不及迎面撞上，導致車輛瞬間失控，越線撞向1輛10輪重型大貨車。（JBPM Selangor）

消防員到場5分鐘救出司機

雪蘭莪州消防及拯救局表示，當局於早上7時16分接報，隨即調派瓜拉古布峇魯消防局人員趕赴現場，丹絨馬林消防局亦派員增援，搜救隊伍於7時32分抵達。雪州消拯局行動組助理總監Ashrul Riezal Asbar表示，人員到場時發現53歲私家車司機被困在嚴重變形的駕駛座內，陷入昏迷。消防員到場後5分鐘內把他救出，惟現場衞生部救護員證實他已傷重身亡，遺體隨後移交警方調查，救援行動在7時50分結束。

私家車車頭嚴重變形，男司機重傷被困車廂，消防人員趕抵將其救出，惟當場證實傷重不治。（JBPM Selangor）

涉事的30餘歲貨車司機並無大礙，警方正循《1987年陸路交通法令》第41(1)條調查事故起因。

私家車車頭嚴重變形，男司機重傷被困車廂，消防人員趕抵將其救出，惟當場證實傷重不治。（JBPM Selangor）

警方：清晨夜間時段開車需提高警惕

馬來西亞涉及動物的交通意外並不罕見。據馬來西亞英文媒體《Malay Mail》引述武吉阿曼交通調查及執法部主任Mohd Yusri Hassan Basri指出，2024年全國共發生14,560宗涉及動物的車禍，造成30人重傷、544人輕傷；同年有109人在涉及家畜的車禍中不幸喪命。

警方亦提醒駕駛人士，在鄉郊路段及清晨、夜間時段需減速慢駛，留意是否有動物橫過馬路。

（綜合）