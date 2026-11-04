紐約女下班夜歸　遭3蒙面劫匪圍毆狂打頭　拾保溫杯絕地反擊保命

美國紐約日前發生1宗駭人的夜劫案。1名32歲女子夜班後騎單車回家途經公園時，遭3名蒙面劫匪伏擊圍毆。女事主在頭部連捱多拳、財物被搶之際，憑藉從背囊跌出的1個Stanley金屬保溫杯奮力反抗，最終成功擊退3名大漢保命。紐約警方（NYPD）目前已發布閉路電視片段追緝疑犯，案件目前仍在調查中。



美國1名32歲女子夜班後騎單車回家途經公園時，遭3名蒙面劫匪伏擊圍毆，紐約警方（NYPD）目前已發布閉路電視片段追緝疑犯，案件目前仍在調查中。（Facebook@NYPD Crimestoppers）

美國1名32歲女子夜班後騎單車回家途經公園時，遭3名蒙面劫匪伏擊圍毆，紐約警方（NYPD）目前已發布閉路電視片段追緝疑犯，案件目前仍在調查中。（Facebook@NYPD Crimestoppers）

暗處撲出3人 停車拾耳機遭圍困

據《紐約郵報》（New York Post）報道，32歲的大廈維修員馬羅金（Katherine Marroquin）居於布朗克斯（Bronx），每晚均會騎單車往返曼哈頓上下班，她1年前為避開紐約地鐵的安全風險而改以單車代步。事發於10月18日晚上約9時45分，馬羅金如常騎車穿過中央公園，期間其AirPods無線耳機意外跌落。當她停車俯身拾回時，3名早前潛伏在昏暗灌木叢的男子隨即撲出，將她團團圍住並喝令交出財物。

當馬羅金停車俯身拾回時，3名早潛伏在昏暗灌木叢的男子隨即撲出，將她團團圍住並喝令交出財物。（Facebook@NYPD Crimestoppers）

當馬羅金停車俯身拾回時，3名早潛伏在昏暗灌木叢的男子隨即撲出，將她團團圍住並喝令交出財物。（Facebook@NYPD Crimestoppers）

當馬羅金停車俯身拾回時，3名早潛伏在昏暗灌木叢的男子隨即撲出，將她團團圍住並喝令交出財物。（Facebook@NYPD Crimestoppers）

保溫杯成救命武器 重擊疑犯頭部退敵

3名劫匪不斷朝馬羅金頭部揮拳，並在她無力還擊時搜掠財物，混亂中，有人搶走她夾在車頭的手機並直接拋入公園湖中，賊人更將她背囊內的物品逐一翻出丟在地上。就在生死一線間，1個Stanley金屬保溫杯從袋中滾落到她腳邊，馬羅金憶述，看見保溫杯一刻腦海閃過「他們要殺我了」的念頭，她隨即抓起水杯向賊人瘋狂揮砸，其中一下重擊1名男子的頭部，3人見狀即時落荒而逃。

馬羅金憶述，看見保溫杯一刻腦海閃過「他們要殺我了」的念頭，她隨即抓起水杯向賊人瘋狂揮砸，其中一下重擊1名男子的頭部，3人見狀即時落荒而逃。（網上圖片）

馬羅金事後點算，發現背囊內約80美元（約620港元）現金、信用卡及Beats耳機被劫去，手機亦沉落湖中。雖然頭部捱了多記重拳，臉頰與手部滿布瘀痕，但單車頭盔與厚實的背囊替她擋下了部分致命傷害。救護員到場後她拒絕送院，只盼盡快回家以免母親擔憂。她事後坦言：「我沒有想錢或其他東西。我想的是自己的生命，以及再見到媽媽。」

馬羅金憶述，看見保溫杯一刻腦海閃過「他們要殺我了」的念頭，她隨即抓起水杯向賊人瘋狂揮砸，其中一下重擊1名男子的頭部，3人見狀即時落荒而逃。（網上圖片）

重申不放棄單車代步 促警方嚴懲

馬羅金強調，不會因今次事件放棄騎單車上下班，亦不甘心自己辛苦賺來的財產被隨便奪走。她認為中央公園過往一直相對安全，促請執法部門必須讓施襲者承擔嚴重後果，而非僅以罰款了事。紐約市警察局（NYPD）已於10月20日公開涉案3名疑犯的閉路電視片段，呼籲公眾提供線索，案件目前仍在調查中。