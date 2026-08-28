自導自演搶劫案！男賭波輸錢偷女友$3.6萬　報假案浪費警力囚19周

新加坡1名34歲男子因沉迷賭波慘虧9,000新元（約5.2萬港元），陷入嚴重財務危機。為了填補欠下兼職搬運工的薪金，他竟趁同居女友不備，從對方手袋偷走至少6,200新元（約3.6萬港元）現金。為了向女友交代，他竟編造「遇劫」大戲並親自撥打緊急熱線報假案，導致新加坡警方出動20多名警員在現場搜查近3小時。



賭球輸光周轉不靈 趁女友不備偷走積蓄

案情顯示，34歲被告林家毅原本僱用了兼職搬運工，但因去年2月1日賭足球賽輸光約9,000新元（約5.5萬港元），無法支付工人薪資而萌生偷竊念頭。被告得知其31歲越南籍同居女友平日習慣將現金存放在手提包，並放在臥室未上鎖的衣櫃內。

當日上午約9時至中午12時，被告趁獨自在家，從女友的2個手提包中偷走至少6,200新元（約3.8萬港元）現金，隨後用於個人開支。他向女友謊稱自己受託幫忙將現金存入銀行，但途中不幸遭到2名匪徒搶劫。

被告趁獨自在家，從女友的2個手提包中偷走至少6,200新元（約3.8萬港元）現金。（AI生成圖片）

編造「雙匪搶劫」劇本 20警大動員搜查3小時

他於當晚約9時撥打999緊急熱線，聲稱自己在碧山11街第152座組屋附近清點約1.1萬新元（約6.7萬港元）現金時，遭到2名男子搶劫。警方接報後立即調派20名警員趕赴現場搜查。

被告甚至偽造證詞，詳細描述了兩名虛構「匪徒」的外貌、衣着分工，甚至稱現場還有一名「女目擊者」。20多名警員耗時2小時54分鐘在現場搜查、調取閉路電視。警方聯繫被告女友核實後，確認現金失竊。但被告仍堅稱自己確實遇劫。

20多名警員耗時2小時54分鐘在現場搜查、調取閉路電視。（AI生成圖片）

警方出動測謊機 被告心虛招認判刑19周

直至同年4月21日，警方將被告帶往進行測謊，並在測謊結果出來後對其進行進一步訊問。被告這才承認罪行，報假案是為了掩飾罪行。

警方將被告帶往進行測謊，並在測謊結果出來後對其進行進一步訊問。（AI生成圖片）

被告於同年8月27日被捕。其代表律師求情時表示，被告雖有持危險武器前科，但已是17年前舊案，且被告事後已歸還至少3,000新元（約1.8萬港元）予前女友，希望法庭從輕發落。

法官最終指出，被告為了個人私利，向公務人員提供虛假資料，嚴重耗費警方大量人力與時間資源。法官考量被告浪費大量警力資源且涉案金額不菲，最終判處其監禁19周。