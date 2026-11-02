大阪萬聖節MMA！疑越漢向日女搭訕爆群毆　日男護花遭狂踢頭昏迷

剛過去的10月31日是萬聖節（Halloween），世界各地都有「嘩鬼」出動慶祝，而日本大阪道頓堀街頭於當晚發生群毆事件。網上流傳多段影片，顯示有多人在街頭互相毆打，其間有穿熱褲或短裙的女子「起飛腳」助陣，但遭男子打到倒地，另有1名黑衣男遭多人圍毆，不斷拳打腳踢，倒地後遭人猛力踢頭，當場失去知覺，而旁人仍繼續打鬥，場面十分混亂。



有自稱目擊事件的人士在網上留言，指衝突的起因疑是數名越南籍男子向1名日本女子搭訕，引發途人不滿並上前喝止，最終演變成多人大混戰。



日本大阪道頓堀於萬聖節（10月31日）當晚發生街頭群毆事件。（X@nyanchu7777777）

疑越南漢當街「撩女」 日男護花爆口角

事發於萬聖節當晚，地點位於大阪市中央區難波千日前Round One（ラウンドワン千日前店）前街頭，鄰近道頓堀商圈。據網上流傳的目擊者留言指，當時有數名疑似越南籍的男子在街頭徘徊，其間向1名路過的日本女子不斷搭訕滋擾，舉動引起途人不滿，其中1名日本男子見狀，隨即上前試圖制止該批外籍男的行為。

1名日本男子上前阻止該批外籍男子的搭訕行為，其後演變成群毆事件。（X@nyanchu7777777）

1名日本男子上前阻止該批外籍男子的搭訕行為，其後演變成群毆事件。（X@nyanchu7777777）

1名日本男子上前阻止該批外籍男子的搭訕行為，其後演變成群毆事件。（X@nyanchu7777777）

街頭MMA混戰 熱褲女加入「起飛踢」

該名日本男子介入後，雙方隨即發生口角，情況迅速惡化，終演變成暴力衝突。根據社交平台上流傳的現場影片顯示，衝突牽涉多名男女，雙方在街頭互相推撞及毆打，而且分開多個「戰場」，最少有十多人參與打鬥。畫面中可見，有人倒地後仍遭對方以腳踢擊頭部及身體；其間更有身穿熱褲和短裙的女子加入戰團，猛起腳飛踢其中1名涉事男子，但2名女子其後亦被男子毆打，雙雙倒在地上。現場有不少途人圍觀及拍攝，亦有外籍遊客目擊整個事發經過。

衝突牽涉多名男女，雙方在街頭互相推撞及毆打，並在人群中劃分出多個打鬥位置。（X@nyanchu7777777）

期間更有1名女子加入戰團，起腳飛踢其中1名涉事男子。（X@nyanchu7777777）

最少十多名男女在街頭打鬥，現場有多個戰場，其中1名女子緊抱黑衣男子，企圖阻止打鬥。（X@nyanchu7777777）

最少十多名男女在街頭打鬥，現場有多個戰場，其中1名女子緊抱黑衣男子，企圖阻止打鬥。（X@nyanchu7777777）

護花男慘遭踢暈 網民直斥無法無天

該場混戰最終導致有人受傷。影片顯示，其中1名短熱褲的長髮女緊抱黑衣男子，企圖阻止打鬥，但黑衣男掙開後衝上前，卻遭最少7人圍毆，倒地後再被人起腳踢，當中多腳針對頭部猛踢，黑衣男似疑已失去意識，但仍有人「多補一腳」。



該名日本男子遭多人圍毆並踢至倒地不起，疑似失去意識，但仍有人「多補一腳」。（X@nyanchu7777777）

相關影片其後在社交平台X（前稱Twitter）及各大網上討論區瘋傳，引發大批網民熱議。不少網民對事件中的暴力行為表示關注，直斥出手打人者「無法無天」、「破壞日本治安」。目前大阪府警方正調查事件並追緝涉案人士。

該名日本男子遭多人圍毆並踢至倒地不起，疑似失去意識。（X@nyanchu7777777）

日本萬聖節亂象現「陣地轉移」

由於東京澀谷區近年接連爆發推翻車輛與街頭暴力事故，澀谷區自2024年10月起正式施行修正條例，針對澀谷車站周邊祭出「全年夜間路上禁酒令」，萬聖節期間更嚴密圍封地標忠犬八公像，甚至公開呼籲民眾「萬聖節不要來澀谷」。



基於上述情況，近年日本萬聖節的混亂現象出現了明顯的「陣地轉移」，日本《每日新聞》指出，大阪府警在戎橋及道頓堀一帶部署了超過200名機動隊與警員進行人流引導，並設置防跳河護網，但當地並未實施室外飲酒禁令。在酒精催化與大量外籍觀光客群聚的雙重效應下，各方狂歡群眾轉戰大阪，導致道頓堀周邊街道的衝突風險顯著攀升，亦引發不少日本民眾不滿，紛紛在社交平台呼籲大阪應效仿澀谷實施更嚴格的夜間管制。