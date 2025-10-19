萬聖節｜美國神秘鬼鎮：200年來居民或死或失蹤　現禁止遊人進入

世界各地存在各種廢棄建築，由於人煙稀少，偶爾會傳出不可思議的故事。



美國康涅狄格州達德利鎮（Dudleytown）歷經約200年歷史，因居民或死或失蹤，最終成了被禁止參觀的神祕之地。

據《UNILAD》報導，1740年代，曾有1群達德利家族（Dudley）成員和其他人來到康涅狄格州科恩沃爾（Cornwall）的「黑暗入口森林」（Dark Entry Forest）山谷居住，他們居住的地方因此得名「達德利鎮」。後來19世紀的居民把這裡當作農場，直到地力不再肥沃，有部分人因此離開。

沒搬走的卻遇上怪事，當地居民卡特（Nathaniel Carter）的家族有6人染霍亂病逝，即便他們搬到紐約，其家族成員仍在不久後陸續身亡。還有1名達德利鎮居民、男子霍利斯特（Gershon Hollister），他在幫鄰居建造穀倉期間突然過世，他的鄰居間一度流傳，霍利斯特生前熱衷於討論當地樹林間夜晚跑出的生物。

另1居民是將軍斯威夫特（Herman Swift），他和妻子費伊（Sara Faye）原先也住在達德利鎮，當費伊1804年在自家門廊遭閃電擊中身亡，哀痛的斯威夫特也在不久後隨愛妻而去。

在1900年之前，已有越來越多住民死亡，或選擇搬離該地，直到滅村，人們傳述著城鎮周圍的樹林有怪異生物的故事。本有1位醫生克拉克（Dr. William Clarke）想將此地做為另1個居住地，但他1918年結束紐約之旅回到該地時，妻子卻不斷宣稱樹林裡有怪物，克拉克只好搬出達德利鎮。

之後克拉克協助成立「黑暗入口森林協會」（Dark Entry Forest Association）保護這塊廢棄區域和周邊森林，雖然達德利鎮如今只剩下部分石頭地基和地窖，仍有許多人闖進這片私有地，並表示有「鬼手」碰到他們，為這塊廢棄聚落更添詭異氛圍。

