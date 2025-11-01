最狂萬聖節！公司開派對老闆：扮咩都得 00後同事扮這樣全網服了
剛過去的周五（10月31日）是萬聖節，不少市民都悉心裝扮，或者與親朋外出感受氣氛！有打工仔在社交平台分享趣事，稱公司開萬聖節派對，老闆早一天要求員工在萬聖節當日投入些，更稱「扮咩都得」，他好奇地詢問1位00後同事會扮什麼，聽到其答案當堂震驚不已，結果更令全笑瘋拜服，「創意同執行力暫時跑出」、「最入型入格一定係佢，有無大獎？」、「00後整頓職場」，又笑稱「老細有無扮炒佢」、「Angel方加」。
公司辦萬聖節Party 老闆：扮咩都得 00後同事「扮病」
該打工仔在threads帳號「dragonfly666666666」發帖，指公司為了應節，於10月31日舉辦萬聖節派對，老闆早於30日已經提前呼籲同事們「投入啲，扮咩都得！」。樓主好奇心驅使便下，便詢問旁邊00後同事會扮什麼，對方竟直接回答「扮病」，而且萬聖節當天果然沒有回公司上班，而樓主則加班到晚上近10時才能下班，故笑稱「dXlm」。
00後同事獲讚夠投入：老闆要加人工
帖文引來網民激讚00後同事想法，「00後識玩，Happy Friday」、「扮呢個最有feel」、「呢個要畀like」、「無得頂，笑到我收不到聲」、「贏晒」、「創意同執行力暫時跑出」、「00後平時射波係扮都唔會扮，Halloween扮俾你睇算係咁」、「幾好，夠晒投入，老闆要加人工」、「最入型入格一定係佢，有無大獎」、「唔理真假，我都畀10/10」。
網民：我都想join埋一份
有人則笑稱「扮病扮傻，一流」，「咁有feel，我都想join埋一份」、「你都可以扮關心佢，睇吓佢係咪真病」、「咁你可唔可以扮去探佢」、「老細有無扮炒佢」、「Angel方加」、「我呢啲90後只會扮工」、「幾時都話，我最期待就係00後嚟整治職場」、「開始懷疑今日請病假嘅同事係咪都玩呢招」。
