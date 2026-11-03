泰國32歲外籍女全裸從8樓躍下　墮泳池奇蹟生還　外籍男頭部爆血

這是電影情節嗎？泰國芭堤雅（Pattaya）1間度假式住宅，於10月31日凌晨發生驚險墮樓事件，1名32歲的烏茲別克（Uzbekistan）籍女子與其41歲的土耳其（Türkiye）籍男友發生激烈爭執後，她竟全身赤裸從8樓露台躍下，幸直墮地面泳池，奇蹟生還未有受嚴重外傷。當地警方正調查事件起因，並在涉事單位內檢獲懷疑吸食大麻的工具。



泰國芭堤雅（Pattaya）1間度假公寓於10月31日凌晨發生驚險的墮樓事件。（網上圖片）

凌晨爆發激烈衝突 男方頭破血流求助

據泰國媒體《Siam Rath》報道，事發於春武里府邦拉蒙縣（Bang Lamung）農普魯地區（Nong Prue）的拉古娜海灘度假村（Laguna Beach Resort），據當地警方與救援人員透露，當日凌晨約3時，涉事男女在8樓的單位內發生嚴重肢體衝突。該名41歲土耳其籍男子頭部受傷流血，被迫逃到樓下向公寓保安與工作人員求助。與此同時，該名32歲的烏茲別克籍女子則自行反鎖房內，拒絕讓任何人進入，其後更步出露台。

據當地警方與救援人員透露，當日凌晨約3時，涉事男女在8樓的單位內發生嚴重的肢體衝突，其後發生女子墮樓事件。（網上圖片）

外籍女赤裸站露台 8樓躍下幸跌入泳池

當地警方及救援人員接報趕抵現場時，曾嘗試破門入屋但未能成功。據參與行動的志願救援人員憶述，該名外籍女子全身赤裸站在8樓露台大叫，看似神志不清，且處於疑似嚴重醉酒的狀態。

女子墮樓前赤裸站在8樓露台大叫，看似神志不清，且處於疑似嚴重醉酒的狀態。（網上圖片）

該名女子其後突然從露台一躍而下，幸剛好跌入公寓地面的游泳池，救援人員迅速將她救起，並以毛巾與布料遮蓋其身體。

救援人員迅速將她救起，並以毛巾與布料遮蓋其身體。（網上圖片）

房內搜出大麻器具 警方介入調查

女子未有受嚴重外傷，但言語混亂且情緒激動；而土耳其男友頭部受傷流血，亦當場接受初步包紮。警方隨後進入涉事房間搜證，發現有明顯打鬥痕跡，同時搜獲疑似用於吸食大麻的工具。

墮樓女子奇蹟生還，但言語混亂且情緒激動。（微博＠吃貨小小小餅乾影片截圖）

泰國警方目前已將相關物品作為證物扣查，並將涉案的烏茲別克籍女子送往醫院接受進一步檢查與觀察。警方將安排翻譯人員向2人錄取詳細口供，以釐清爭執原因及女子墮樓時的精神狀況。



專家分析：若直接撞擊堅硬地面恐難生

泰國英文媒體《Pattaya Mail》引述急救專家分析，8樓位置離地約24米，一般成年人墜落之衝擊速度接近時速80公里，若直接撞擊堅硬地面，生還率微乎其微；而該女子因直接落入深水區，且未觸及池底，奇蹟般免於粉碎性骨折及致命內傷，才能保住性命。