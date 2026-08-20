泰國網紅Lowcostcosplay挑戰《牛來》引熱議　黃膠紙纏全身神還原

近期，中國內地國產動畫《牛來》的熱度持續升溫，成功跨越國界，在海外引發廣泛關注。



一位來自泰國的創意創作者Lowcost，以極具巧思的方式再度復刻《牛來》中的經典形象。他僅使用日常生活中常見的簡易材料，便精準還原了角色的核心氣質與神韻。

泰網紅黃膠紙纏全身模仿《牛來》 肚子、臉部都不放過：

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作品上線後迅速在海內外多個社交平台傳播，掀起熱烈討論。

作為廣受認可的「極簡風COS代表」，他始終堅持用最樸素的道具、最克制的手段完成創作，不依賴專業化妝與複雜裝備，卻總能抓住人物最鮮明的特徵與靈魂。

此次對牛來的演繹，延續了他一貫的風格：造型簡潔，細節傳神，低成本與高還原之間形成強烈張力，既充滿趣味，又令人印象深刻，真正體現了「輕形式、重神采」的創作理念。

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該系列內容獲得中外觀眾普遍喜愛，點讚與轉發量持續走高，不少網友笑稱「牛來已正式登陸全球視野」。

海外創作者自發進行的二次演繹，從側面印證了這一IP強勁的文化穿透力與情感共鳴力，相關話題熱度至今仍在穩步上升。

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