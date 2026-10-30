內地女赴泰國失聯　戶口¥50萬被轉走　稱被賣緬甸妙瓦底電騙園區

電騙園區禍害人間，不少人被拐騙後人身安全受到威脅，但事件仍禁之不絕。內地安徽省阜南縣36歲女子楊苗，於今年7月30日應友人邀請前往泰國，豈料抵境當日即告失聯，至今已近3個月。楊女的媽媽田女士向媒體透露，女兒抵泰當日即遭不法集團控制，其後與家人進行視像通話時，其身旁兩側有人看守，且個人帳戶內50萬人民幣（約58.8萬港元）積蓄亦被強行轉走。



女兒曾向家人發出「救救我」的求救短訊，表示遭誘騙販運至緬甸妙瓦底（又譯：苗瓦迪/Myawaddy）的電騙園區。綁架者曾多次向家屬索取贖金，金額由35萬元人民幣（約41.1萬港元）降至13萬人民幣（約15.3萬港元）。安徽阜南縣公安局已就楊苗被非法拘禁案正式立案偵查。



安徽省阜南縣36歲女子楊苗於今年7月30日應友人邀請前往泰國，豈料入境當日即告失聯，至今已近3個月，家屬於網上發布尋人啟事。（微博@小黑夜之晴）

抵泰同日即遭擄走 神秘友人身份未明

現年36歲的楊苗是安徽阜南人，早年曾在泰國從事美甲美容行業，熟悉當地環境及語言。今年7月30日，她應1名朋友邀請飛赴泰國，打算一邊旅遊，一邊順道協助對方打理當地物業。惟楊苗甫入境泰國即墮進陷阱，立即遭犯罪集團成員嚴密控制，而該名發出邀約的「友人」真實身份，至今依然是個謎。

現年36歲的楊苗是安徽阜南人，早年曾在泰國從事美甲美容行業，熟悉當地環境及語言。（網上圖片）

帳戶50萬積蓄遭轉走 綁匪討價還價贖金大減

失聯數天後，楊苗於8月初獲准與家人進行短暫通話。其母親田女士憶述，當時透過視像通話見到女兒，其身旁兩側均有人貼身看守，女兒幾乎不敢多說話；僅匆匆向母親透露，個人銀行帳戶內的50萬人民幣積蓄已被對方強行轉走。田女士救女心切，在視像通話期間一度憤而與看守人員理論，反令楊苗隨即遭對方毆打。

楊苗曾發出「救救我」的求救短訊，稱遭誘騙販運至緬甸妙瓦底的電騙園區。（《九派新聞》影片截圖）

自此之後，雙方再無正面視像接觸，求救訊息只能透過微信發出，再經其他親友輾轉傳達。涉案園區隨後向家屬索取贖金，最初開價35萬人民幣，經交涉後降至20萬人民幣，最終調低至13萬人民幣。田女士表示家中經濟拮据，無力籌措款項，約10天前，園區人員仍利用楊苗的微信追問籌款進度，其間楊苗曾向其他親屬發送「救救我」的絕望訊息，稱自己被困於緬甸妙瓦底電騙園區。

楊苗曾向其他親屬發送「救救我」的絕望訊息，稱自己被困於緬甸妙瓦底電騙園區。（網上圖片）

阜南警方立案偵查 跨境營救面臨挑戰

田女士向內地傳媒出示的《立案告知書》顯示，她已於今年9月7日就女兒遭非法拘禁向阜南縣公安局報案，警方調查後確認符合刑事立案標準，已正式立案偵辦。據內地媒體過去的專題報道，指出妙瓦底位處緬泰邊境，由地方武裝割據，跨國執法協調極為繁瑣，要營救被困者難度甚高。