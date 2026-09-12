韓華Ocean-40F護衛艦贏得40億元泰國海軍訂單　中方未參與競標

【軍事】據韓聯社9月9日報道，韓國造船巨頭韓華海洋中標泰國皇家海軍新一代護衛艦建造項目。泰國皇家海軍選定韓華海洋為其建造一艘新一代護衛艦，報價167.3億泰銖（約40億港元），包括增值稅和運輸費等。



根據泰國海軍2023年白皮書，泰國海軍計劃在2037年前列裝4艘新型護衛艦，以保障安達曼海與泰國灣海岸線安全。受預算限制，泰方採取逐艦招標模式推進。泰國海軍在2026財年為本階段護衛艦項目獲批175億泰銖；並在2026‑2032年預算中申請350億泰銖，用於完成建造前兩艘護衛艦。

韓華海洋參與競標泰國海軍護衛艦方案的模擬圖。（X@Hanwha_Official）

泰國護衛艦照例向全球招標，最初邀請11家企業，包括意大利芬坎蒂尼、俄羅斯國防出口公司、韓國韓華海洋公司；此前表達意向的還有英國巴布考克、中國船舶工業貿易公司、荷蘭達門、德國蒂森克虜伯海洋系統（MEKO A‑100）等。

但最終，意大利，俄羅斯、英國和中國方面並沒有參與競標。共有6家外國企業正式提交了競標方案，分別是土耳其ASFAT公司的MilGem系列模塊化護衛艦方案和土耳其TAIS的「伊斯坦堡級」方案；HD現代重工的基於「忠南」級護衛艦的外貿方案；韓華海洋的Ocean-40F方案；西班牙納凡蒂亞的「ALFA 3000」護衛艦方案；和新加坡的新科工程的護衛艦方案。

而泰國方面傾向於選擇韓國韓華公司的方案。因為韓華海洋曾於2013年獲得泰國護衛艦建造訂單，並於2018年向泰國皇家海軍交付護衛艦「普密蓬·阿杜德」號。普密蓬·阿杜德（Bhumibol Adulyadej）是泰國已故國王拉瑪九世的名字，該艦排水量約3700噸，具備區域防空、反艦、反潛能力，目前擔任泰國皇家海軍旗艦。

泰國皇家海軍護衛艦「普密蓬·阿杜德」號。（X@prroyalthainavy）

Ocean-40F護衛艦全長約124米，排水量約4000噸，比「普密蓬·阿杜德」號略大一些，主要武器裝備有16單元垂直發射系統（VLS）和MM40「飛魚」反艦導彈及近防系統。

當下，韓國和日本與土耳其方面競爭多個國家的護衛艦招標，甚至包括美國。

而美國人也考慮讓韓國人制造護衛艦。美國海軍協會網站9月1日獨家爆料說，白宮和美國海軍正在考慮來自日本、韓國和土耳其的護衛艦設計方案，以期更快、更低成本地擴大艦隊規模。候選艦型包括日本的「最上」級護衛艦、韓國的「忠南」級護衛艦以及土耳其的「伊斯坦堡」級護衛艦。

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