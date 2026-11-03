九寨溝爭位拍照爆衝突！大叔連環拳　年輕男女捱打滿面血：不要走

四川著名景區九寨溝發生嚴重肢體衝突事件。事發地點位於景區五彩池觀景台處，網上流傳片段顯示，在十分擠擁的遊客群中有人互相推撞，1名藍衣大叔揮連環拳狂毆1名年輕男子；另1段影片見到，一對年輕男女都臉部受傷流血，其中年輕男子嘴唇及臉部沾滿鮮血，現場多名遊客見狀上前將雙方分開，年輕男大喊：「別走、不要走！」



根據九寨溝縣公安局的最新回應，兩批人因爭奪拍照打卡位置而爆衝突，雙方均有責任，經初步了解後相信是「年輕一方疑先動手」。公安其後發出公告，雙方均認識到自身錯誤，相互賠禮道歉並達成調解協議。



九寨溝景區五彩池觀景台爆發遊客打鬥，穿藍衣戴啡帽的大叔，揮連環拳狂打一對年輕男女。（網上影片截圖）

年輕男子遭大叔打到面部大量出血，同行女子亦告受傷。（網上影片截圖）

觀景台前爆肢體衝突 大叔揮拳狂毆年輕男子

據內地《上游新聞》報道，事發於11月2日下午，網傳多段影片顯示，事發於九寨溝五彩池景點的一處熱門觀景台。畫面中，1名身穿藍色外套、頭戴啡色帽的大叔施大動作，情緒激動地向1名身穿紫色外套的年輕男子連續出拳猛擊，年輕男被打至面部大量流血倒地。

九寨溝景區五彩池觀景台爆發遊客打鬥，穿藍衣戴啡帽的大叔，向身穿紫色外套的年輕男子連續出拳猛擊。（網上影片截圖）

年輕男子猝不及防，遭重擊後面部大量流血倒地。旁人紛紛低頭查看情況。（網上影片截圖）

年輕男鼻骨骨折 同行女子鼻部受挫傷

另1段影片見到，1名穿白色外套的年輕女子面部亦受傷，正用紙巾擦拭鼻子與臉上血跡，而受襲的紫衣男子嘴部與鼻腔血流不止，神情痛苦仍高喊：「人都被打成這樣！不要走啊！」要求打人大叔留下承擔責任。現場多名旅客隨即築成人牆，阻攔出拳的大叔離開，並協助傷者報警求助。據悉年輕男子鼻骨骨折、嘴唇需縫針，同行女子鼻部同樣受挫傷。

人都被打成這樣！不要走啊！ 年輕男子

受襲的紫衣男子嘴部與鼻腔血流不止，神情痛苦仍高喊：「人都被打成這樣！不要走啊！」要求打人大叔留下承擔責任。（網上影片截圖）

1名穿白色外套的年輕女子面部亦受傷，正用紙巾擦拭鼻子與臉上血跡。（網上影片截圖）

疑是年輕一方先動手

內地媒體《大河報》引述九寨溝縣公安局工作人員稱，衝突起因是雙方爭奪「更好看的拍照位置」，從口角升級成的動手，雙方都有責任。「從派出所了解到的情況，應該是年輕一方先動的手」。

九寨溝縣公安局工作人員稱，雙方衝突原因是為爭奪「更好看的拍照位置」。（網上影片截圖）

警方協調後雙方相互賠禮道歉和解

當地警方於11月3日發出公告，指事發於11月2日下午2時，來自陝西的62歲姓薛男遊客與58歲姓張女遊客，跟來自北京的27歲姓趙男子及來自廣東的26歲姓李女子，因拍照問題發生糾紛，在肢體衝突期間薛男、趙男及李女均受傷，送院治療後均無大礙。經警方調解處理後，雙方都充分認識到自身錯誤，相互賠禮道歉，取得對方諒解，雙方已達成調解協議並履行。