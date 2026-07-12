觀塘MMA｜港男VS南亞男口角　港妻掌摑變動武　阿叔勸：打人唔啱

爆發衝突時最重要保持冷靜，切勿動手釀成衝突升級！Facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」日前流傳1條長近4分鐘的影片，可見現場是觀塘興業街12號永泰中心對出行人路，未有標示拍攝日期和時間，畫面見到1名身形健碩、身穿黑衣短褲的本港男子，與1名身穿黑衣和黑色運動長褲的南亞裔男子正爆發激烈口角，現場另有港男的妻子和1名身型較高大的南亞裔男子，以及1名阿叔旁觀。



黑衣南亞男以廣東話爆粗怒罵「X你老X」，港男聞言反擊「我好驚呀！」，氣氛非常緊張。高大的南亞男嘗試勸架分開雙方，但懷疑不慎撞到港男妻子，她立即怒批「你㧬我」，繼而動手推開對方。黑衣南亞男見到同伴遇襲，立即上前理論，港男妻隨即掌摑黑衣南亞男，港男亦有樣學樣出手，令到衝突大升級。



黑衣南亞男以廣東話爆粗怒罵「X你老X」，港男聞言反擊「我好驚呀！」，氣氛非常緊張。（Facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

另1名南亞男嘗試勸架分開雙方，但懷疑不慎撞到港男妻子，她立即怒批「你㧬我」，繼而動手推開對方。黑衣南亞男見到同伴遇襲，立即上前理論。（Facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

另1名南亞男嘗試勸架分開雙方，但懷疑不慎撞到港男妻子，她立即怒批「你㧬我」，繼而動手推開對方。黑衣南亞男見到同伴遇襲，立即上前理論。（Facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

3男大戰 港男妻遭波及跌倒

黑衣南亞男和港男立即糾纏起來，在旁觀戰的阿叔見狀嘗試分開2人，高大南亞男見有肢體碰撞，不再勸架，反而接連出拳出腳幫助同鄉，令阿叔懷疑同受波及。激鬥期間，黑衣南亞男跌倒，頭部撞及泊在現場的私家車車頭，鞋子同告飛脫。港男妻則推開高大南亞男，阻止他再度襲擊丈夫，阿叔亦嘗試分隔雙方，而港男妻被「戰火」波及不慎跌倒，但隨即站起。

港男妻掌摑黑衣南亞男。（Facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

港男亦有樣學樣，令到事件大升級。（Facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

鐵騎士加入阻止 雙方一度停戰

5人繼續糾纏之際，1名戴頭盔的電單車司機見狀上前阻止，大叫「全部停手」、「全部唔好郁」，眾人一度停戰，港男妻則投訴南亞男「打我老公」。港男將怒火轉向高大南亞男，怒氣沖沖走近，而對方一直後退，甚至走出馬路。港男見無法追上，折返走近黑衣南亞男，鐵騎士將頭盔放在附近小食店門口，黑衣南亞男則穿回鞋子。

黑衣南亞男和港男立即糾纏起來，阿叔見狀嘗試分開2人，高大南亞男見有肢體碰撞，不再勸架，反而接連出拳出腳幫助同鄉，阿叔懷疑同受波及。（Facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

黑衣南亞男和港男立即糾纏起來，阿叔見狀嘗試分開2人，高大南亞男見有肢體碰撞，不再勸架，反而接連出拳出腳幫助同鄉，阿叔懷疑同受波及。（Facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

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南亞男掌摑港男 險再挑起「戰局」

港男和黑衣南亞男繼續互相指罵，港男一度爆粗「X你老X」，黑衣南亞男聞言出手掌摑港男，險再挑起「戰局」。阿叔則極力拉扯港男阻止惡鬥，眾人邊罵邊走，移師到小食店門口，其間高大南亞男怒踢港男，港男因被眾人阻擋而無法還手，雙方一度僵持，其間有人大叫「搵差佬」。

港男妻被「戰火」波及不慎跌倒，但隨即起身。（Facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

阿叔指責港人夫妻：你打人，你唔啱

港男無法壓下怒火，擺脫阿叔和妻子，向高大南亞男怒喝「唔好走」，繼而猛追對方，但對方腳長，跑得極快，最終成功離開現場，現場目擊者亦不禁驚歎「走得咁X快」。港男無奈折返，黑衣南亞男落單後走入小食店「避戰」。現場其他人加入勸架，港男妻遷怒一眾「和事佬」，聲稱「根本唔關你哋事」，但阿叔道出重點，「你打人，你唔啱」，失去攻擊目標後終於停戰，影片到此結束。

《香港01》曾就打鬥事件向警方查詢，據了解，警方近日暫未有收到類似報案紀錄。

港男和黑衣南亞男繼續互相指罵，港男一度爆粗「X你老X」，黑衣南亞男聞言出手掌摑對方，險再挑起「戰局」。（Facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

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網民批評：女人打人先喎

影片引來許多網民討論，「女人打人先喎」、「先撩者賤」、「個女人累死人啦，打完人一巴，又要拉住條佬還拖」、「其實南亞都有風度，個女人郁手先，佢都無打個女人」、「個女人衰多手撩是鬥非，如果唔係個女人出手，個男人應該唔會被人打到變豬頭」。

港男妻遷怒一眾「和事佬」，聲稱「根本唔關你哋事」，但阿叔道出重點，「你打人，你唔啱」。（Facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

在公眾地方打架 罰款$5,000和監禁12個月

根據本港法例第245章《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可被判處罰款5,000元及監禁12個月。

（Facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」）

其他報道：元朗2紅Van司機MMA！光頭漢被推：隻揪？ 鎖行家手臂反跌倒慘了

「相嗌唔好口」，切勿升級變打架！Facebook近日流傳1段約30秒長影片，上載者表示事發於元朗阜財街小巴站，有小巴司機打架，戰況激烈。片中可見，現場1輛紅Van司機位車門正打開，2名司機站在車門旁邊，無視當時正身處馬路，當眾激動對罵，口角後繼而動武，其中光頭司機企圖從背後「反鎖」行家的手臂，但因地面濕滑反而跌在地上。



2名司機在紅色小巴旁對罵，當時正身處馬中。（Facebook影片截圖）

光頭漢遭黑衣男推開。（Facebook影片截圖）

光頭漢嘗試從後方反鎖黑衣男的手臂，黑衣男立即反抗。（Facebook影片截圖）

光頭漢立即後退數步，繼而失去平衡跌在地上，險撞其他途人。（Facebook影片截圖）

其他人見狀立即上前勸阻，連說「唔好打架」，光頭漢隨即起身，繼續指罵「你老X臭X」，但雙方被眾人隔開。（Fcaebook影片截圖）

全文：元朗2紅Van司機MMA！光頭漢被推：隻揪？ 鎖行家手臂反跌倒慘了