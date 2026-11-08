韓Coser內地漫展「嘴對嘴」吻粉絲！影片瘋傳惹議　本尊親自澄清

韓國人氣Coser Yasal（야살）早前出席內地動漫展期間，在簽名會上直接親吻1名粉絲的嘴唇，相關影片在網上瘋傳並突破5000萬次點擊率。由於該名粉絲頂着一頭短髮，不少網民一度誤認其為男性，質疑現場互動尺度過大、有越界之嫌。面對輿論爭議，Yasal隨後在社交平台發文澄清，強調對方實為女粉絲，親吻舉動亦是應對方主動要求。



由於該名粉絲頂着一頭短髮，不少網民一度誤認其為男性，質疑現場互動尺度過大、有越界之嫌。（X@xixikawaii）

簽名會送破格福利 親吻影片吸半億點擊

韓國人氣Coser Yasal（야살）於10月中旬前往內地參與動漫展活動。在與粉絲互動的環節中，Yasal被拍到先是親密地靠近1名短髮粉絲，隨後更直接嘴對嘴親吻對方。該段互動畫面其後被分享至社交平台後迅速瘋傳，短時間內累積超過5000萬次觀看。不少網民對動漫展「粉絲福利」的尺度大感震驚。

Yasal被拍到先是親密地靠近1名短髮粉絲，隨後更直接嘴對嘴親吻對方。（X@xixikawaii）

Yasal被拍到先是親密地靠近1名短髮粉絲，隨後更直接嘴對嘴親吻對方。（X@xixikawaii）

短髮惹性別誤會 網民批互動越界

隨着片段廣泛流傳，網絡輿論隨即出現兩極反應。由於涉事粉絲身穿中性服飾且留有俐落短髮，許多網民第一時間誤以為對方是男性，紛紛批評現場互動「玩得太大」、「跨越偶像與粉絲底線」。

許多網民第一時間誤以為對方是男性，紛紛批評現場互動「玩得太大」、「跨越偶像與粉絲底線」。（X@xixikawaii）

本尊親自發文解畫 強調應對方要求

眼見網絡上的討論愈演愈烈，Yasal最終選擇親自出面在社交平台X（前稱Twitter）原貼文下方留言澄清化解外界疑慮：「哈哈！她是我其中一位女粉絲，親吻是對方要求的，所以別誤會喔☺️」。Yasal冀透過親身回應釐清事實，絕非無理逾矩，希望外界切勿憑片段妄加揣測。