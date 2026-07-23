廣州動漫展Coser賣「檸檬腳汁」一杯¥50　粉絲躺地用嘴接爽舔玉足

繼日前美國動漫展傳出有Coser現場販售「新鮮腳汁」引發討論後，內地動漫展場外也出現類似荒唐亂象。網絡瘋傳畫面顯示，一名Coser將雙腳放入裝有檸檬片的泡腳桶中，現場有粉絲拿杯子舀起「新鮮腳汁檸檬水」，吸引大批民眾圍觀與搶拍。



根據湖南《風芒新聞》報導，在廣州螢火蟲動漫展期間，場外不只一名Coser販售原汁原味洗腳水或檸檬洗腳水。一杯洗腳水要價50元人民幣，現場仍吸引民眾排隊搶購，甚至有人躺在地上用嘴巴接飲或舔腳，場面相當失控。

廣州動漫展有部分Coser在展場外賣「檸檬洗腳水」，吸引粉絲朝聖。（圖／翻攝自微博）

有粉絲躺地大口飲用「檸檬腳汁」、舔舐玉足 失控畫面曝光：

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針對此亂象，螢火蟲動漫展主辦單位已下令驅逐相關Coser，並明令禁止類似攤位再次出現。事件曝光後引發網友撻伐，批評動漫展已變質，紛紛表示：

「這也太離譜了」

「看了就想吐」

「真菌感染警告」



此類爭議行為近期在多國發生，美國動漫展先前也曾有Coser販售「新鮮腳汁」，甚至提供加價購買流下腳汁或吐口水的服務，價格介於10美元至30美元（約78至235港元）不等，同樣遭到各界強烈撻伐。

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