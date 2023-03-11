知名美少女網紅落九川動漫展被偷拍裙底1年後才知　靠紀錄片擒狼

中國網紅落九川在bilibili上有超過189萬名粉絲，她8日透過影片指出，最近看到她在一年多前的動漫展上，被偷拍裙底的畫面，讓她相當震驚，「當下完全沒查覺」。



落九川表示，她在2月19日收到粉絲的訊息，當時還不相信被偷拍，覺得自己如果有被偷拍，當下一定會察覺，直到該名粉絲後續直接傳了偷拍影片的截圖，才讓她嚇得開始回想當時的狀況，但完全想不起來有什麼不對勁。

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落九川指出，她被偷拍的日期是2021年10月3日，地點在四川省成都新會展中心，她當時去參加動漫展，「被偷拍過了一年多我才發現」，不過她也慶幸自己穿裙子出門時，一定會穿安全褲，當天還多加了一件群撐，所以並沒有被拍到走光。

落九川提到，當時中國正在放連假，現場充滿許多Coser，受害者絕對不只有她一人，因為她被偷拍當下也正在拍影片，所以她整理了自己拍攝的畫面，盡可能找出偷拍狼，並交由警方處理。

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