希爾頓旗下印度5星酒店泳池漏電　2客觸電亡　警斥延誤6小時報警

印度南部科技重鎮班加羅爾（Bengaluru）發生罕見致命意外。希爾頓集團旗下1間五星級奢華酒店的泳池懷疑漏電，導致2名分別任職漢莎航空及科技巨企IBM的歐洲籍男住客觸電身亡，另有2人施救時受傷送院。警方調查發現涉事水底照明系統懷疑出現故障，更狠斥酒店事發後延誤近6小時未有報警，已就涉嫌疏忽致死正式立案調查。



希爾頓集團旗下1間印度五星級奢華酒店的泳池懷疑漏電，導致2名分別任職漢莎航空及科技巨企IBM的歐洲籍男住客觸電身亡，另有2人施救時受傷送院。（AI生成圖片）

泳池傳出尖叫 欲救人同遭電擊

事發在班加羅爾哈拉蘇魯（Halasuru）區的康萊德酒店（Conrad Bengaluru）。該酒店樓高24層，可俯瞰烏爾蘇爾湖（Ulsoor Lake），涉事泳池設於酒店3樓露天平台（Conrad Bengaluru），由希爾頓酒店及度假村集團（Hilton Worldwide）管理。

據《印度時報》（The Times of India）及《印度快報》（The Indian Express）報道，當日約下午5時20分，45歲斯洛伐克籍男子霍爾瓦特（Juraj Horvat）步入水中後突然大聲呼救。當時在泳池另一側的57歲德國籍男子泰斯（Alexander Maximilian Theiss）見狀游近施救，隨即亦告觸電。1名美國籍住客及1名28歲的酒店職員上前施救，2人亦因觸電受傷。

1名美國籍住客及1名28歲的酒店職員上前施救，2人亦因觸電受傷。（AI生成圖片）

醫院證實觸電致死

4人其後被送往馬尼帕爾醫院（Manipal Hospital）。院方急症科主管瓦斯奈克（Dr Mabel Vasnaik）證實，泰斯送院時已死亡，霍爾瓦特經搶救後不治，2人死因均為觸電。另外2名傷者經治療後情況穩定，並已獲准出院。

另外2名傷者經治療後情況穩定，並已獲准出院。（AI生成圖片）

德國漢莎航空（Lufthansa）隨後證實，死者泰斯為該公司的機組人員，當時正在班加羅爾停留執勤，發言人指其在停留期間「因意外離世」，但拒絕透露更多細節。至於斯洛伐克籍死者霍爾瓦特，則為美國科技公司 IBM 的項目經理。

揭水底LED燈故障 酒店拖延近6小時才報警

哈拉蘇魯警方調查相信，泳池照明系統的電線可能漏電，導致電流進入水中。閉路電視畫面顯示，泳池入口附近裝有 LED 燈的位置疑似出現電力故障。

警方直至晚上約11時10分才接到醫院通知，與事發相隔近6小時。1名警員向傳媒表示，酒店職員事發後未有即時報警是「嚴重錯誤」。其中1名死者的妻子已正式向警方報案，指控酒店管理層疏忽，令2人觸電後無法爬出泳池而遇溺。警方現以涉嫌疏忽致死正式立案調查。據《The Federal》報道，調查人員亦已會同電力監理部門及供電機構（BESCOM）到場搜證。

調查人員亦已會同電力監理部門及供電機構（BESCOM）到場搜證。（AI生成圖片）

希爾頓稱全力配合調查 涉事泳池停業1個月

希爾頓集團發言人表示，對事件「深感悲痛」，並強調「事故原因尚未確定」，事件正由當地當局調查，酒店會全力配合。

涉事康萊德酒店每晚房價約2.5萬盧比（約2,070港元）。酒店官網顯示，該泳池已由10月31日起封閉維修至11月30日，其餘設施維持營業。此宗悲劇在當地引發強烈迴響，外界亦高度關注豪華酒店泳池水下電力設施的安全維護及漏電斷路保護裝置是否符合標準。