美國女住酒店被搭訕　回房遭連環call兼門縫塞紙條　酒店僅賠飲品

女性獨自出差住酒店，切莫對升降機內的短暫搭訕掉以輕心。1名美國女子早前獨自前往紐約出差，在酒店升降機內與1名陌生男子簡短交談不足1分鐘。回房後，在短短10分鐘內，接連收到4個陌生電話，門縫更被塞入1張邀飲酒的紙條，令她被嚇得整晚與男友視像通話才敢入睡。酒店事後僅送上1杯免費飲品致歉，荒謬處理引發海外網民強烈抨擊。



1名美國女子早前獨自前往紐約出差，在酒店升降機內與1名陌生男子簡短交談不足1分鐘，回房後，在短短10分鐘內，接連收到4個陌生來電，門縫更被塞入1張邀飲酒的紙條。（網上圖片）

短暫搭訕知同樓層 回房10分鐘內連環來電

綜合外媒報道，美國1名女子因工作需要前往紐約出差，在酒店乘搭升降機偶遇涉事男子，雙方僅簡短交談幾句，其間對方得知2人住在同一樓層。未料女子回到房間後，短短10分鐘內接連收到陌生號碼的4個來電，其後，門縫更被塞入1張紙條，上面寫着：「想不想去酒吧喝一杯？」並附上電話號碼。女事主感到非常害怕，整晚開着FaceTime與男友視像通話保持連線，才得以入睡。

男友隨即根據紙條上的號碼發短訊警告對方：「我希望你不要再打電話或留紙條給我們，不需要回覆，請你到此為止。」（網上圖片）

男友短訊嚴厲警告 酒店證男子已退房

男友隨即根據紙條上的號碼發短訊警告對方：「我希望你不要再打電話或留紙條給我們，不需要回覆，請你到此為止。」女事主翌日清晨向酒店接待處要求更換房間，接待處職員證實該名男子已於當天早上辦理退房手續，並僅向女事主送上1杯免費飲品致歉。

女事主翌日清晨向酒店接待處要求更換房間，接待處職員證實該名男子已於當天早上辦理退房手續，並僅向女事主送上1杯免費飲品致歉。（AI生成圖片）

發帖掀熱議 男友：塞紙條已越界

女事主的男友其後在社交平台Reddit發文。他表示，不反對對方在升降機內當面表達好感，但「留紙條才是最大的警號」。他認為，對方選擇等女友回房後才連環來電及塞紙條，性質完全不同。

帖文引發不少女性共鳴，直指單身女性住酒店必須隨時提防安全風險。1名曾長期住酒店工作的網民說：「女事主應該第一時間告訴接待處，作為1個長時間住酒店的女人，這種事可以很快變得危險。」亦有網民替涉事男子辯護稱「只是太害羞，不敢當面開口」，男友則反駁：「我不在乎，對我來說這就是非常怪異的行為。」