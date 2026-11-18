英國日前審理1宗相當嘔心的家暴案件。1名63歲婦人疑因酗酒及家庭變故等問題導致情緒失控，在住所與丈夫爆發激烈爭執，其間不僅將丈夫壓倒在床上，更出言嘲諷對方「老是講屎」，隨即將自己的排泄物硬塞入丈夫口中。男事主拍照存證後報警，惟在法庭上仍處處為施暴的妻子求情，法官最終判處婦人緩刑18個月，散庭後，夫婦更被拍到手牽手離開法院。



艾莉森爭執期間辱罵丈夫，稱他平日「講好多屎」，揚言要他親口吃下，隨即便將自己的排泄物塗抹並塞入丈夫口中。（AI生成圖片）

爭執期間妻子往丈夫口中塞糞便

據英國媒體《Daily Star》報道，63歲女子艾莉森（Alison Moore）與丈夫羅伯·摩爾（Rob Moore）居住在漢普郡新森林區達默漢姆（Damerham）。案發於2026年8月，2人爆發激烈口角，期間艾莉森情緒失控，強行將丈夫壓倒在床上。

檢控官安德魯·科利（Andrew Coley）指出，艾莉森爭執期間辱罵丈夫，稱他平日「講好多屎」，揚言要他親口吃下，隨即便將自己的排泄物塗抹並塞入丈夫口中。男事主幾經掙扎才能成功脫身，立即衝入洗手間漱口清潔；他在清理前特意用手機拍照存證，該照片其後成為案中關鍵呈堂證供。



在強塞排泄物入口事件發生前3天，2人在酒吧消遣時，因何時離開而起爭執。（AI生成圖片）

案發前3天到酒吧消遣已發生爭執

法庭文件透露，艾莉森並非首次對丈夫動粗，在強塞排泄物事件發生前3天，2人在酒吧消遣，因何時離開起爭執；當轉往第2間酒吧時，艾莉森因嚴重醉酒遭店員拒絕入內，她隨即責怪丈夫未有挺身相護。丈夫透露，妻子過去曾戴著戒指拳打其面部，亦曾以掃帚棍猛力抽打其背部，控方呈堂證物中包含受害人眼部裂傷及背部大片紅腫的照片。

丈夫透露，妻子過去曾戴著戒指拳打其面部，亦曾以掃帚棍猛力抽打其背部，控方呈堂證物中包含受害人眼部裂傷及背部大片紅腫照片。（AI生成圖片）

受害丈夫庭上求情護妻

儘管飽受暴力對待，男事主向法庭提交受害人影響陳述書時，懇求法官不要在公開法庭上宣讀內容，更主動提出不需要法庭向妻子發出保護令或禁制令。主審法官盧西（Gary Lucie）直言丈夫的態度「極度寬宏大量」，並指出以糞便塗抹他人嘴部的行為是對受害人的極度羞辱與人格貶抑。

受害丈夫在審訊期間全程旁聽支持，宣判結束後，2人更被拍到手牽手離開法院。（AI生成圖片）

辯方稱被告因至親離世致抑鬱 終判緩刑與夫牽手離開

辯方律師羅絲·伯恩斯（Rose Burns）求情時表示，被告深感悔悟並願意承擔責任，又解釋被告近年因父母相繼離世等喪事，陷入嚴重抑鬱與挫折感，加上長期依賴酒精，最終將負面情緒宣洩在丈夫身上。法庭同時披露，被告曾於2022年4月因迷戀1名建築工人，前往對方寓所襲擊其女伴並扯落頭髮，此前已有襲擊及醉駕前科。

法官判刑時強調，酗酒絕非合理化極端暴力與羞辱行為的藉口，最終判處艾莉森監禁12個月，緩刑18個月。受害丈夫在審訊期間全程旁聽支持，宣判結束後，2人更被拍到手牽手離開法院。



（《Daily Star》）