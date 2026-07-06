有味！糞坑地板崩塌女子直插　排泄物深至腰　臭住受困3小時慘了

看字都覺得臭！澳洲北領地發生了1宗荒誕又驚險的受困意外，1名女子與家人在當地公路旅行，途中停車準備使用路邊廁所時，腳下地板突然坍塌，導致她整個人直接栽進大量排泄物的糞坑中，排洩物深到直達其腰部。女子在臭氣薰天的環境下受困整整3個小時，其丈夫向途經此地的工人求助，在各人合力施救下才成功脫離險境。



女子準備使用路邊的廁所，不料的地板坍塌，導致她掉入充滿排泄物的糞坑中。（Facebook@Action for Alice 2020）

女子腳下地板崩塌 整個人栽入糞坑

據BBC報道，事件發生在澳洲北領地亨伯里隕石保護區（Henbury Meteorites Conservation Zone），女事主與丈夫和2個孩子進行公路旅行，打算從達爾文（Darwin）開車返回坎培拉（Canberra）家中，並在位於愛麗絲泉（Alice Springs）西南方向約145公里處停下，準備使用路邊的廁所解決生理需要。當女子進入廁所時，沒料到腳下的地板突然坍塌，導致她直接掉入充滿排泄物的糞坑中。

事發地點的情況極為惡劣，坑內充斥着排泄物、垃圾和兒童尿片。（Facebook@Action for Alice 2020）

事發地點的情況極為惡劣，坑內充斥着排泄物、垃圾和兒童尿片。（Facebook@Action for Alice 2020）

熱心工人出動車輛牽引救援

目擊者在Facebook上發文透露，事發廁所的情況極為惡劣，坑內充斥着排泄物、垃圾和兒童尿片。北領地工作安全局官員證實，女子在受困約3個小時後，她的丈夫在路邊成功攔下1名路過的熱心工人，對方隨即將繩索放入糞坑讓女子抓穩，接着使用車輛發力牽引，整個救援過程超45分鐘；女子獲救後被緊急送往附近醫院，幸並無大礙。

女子丈夫向途經此地的工人求助，在各人合力施救下，她成功脫離險境。（Facebook@Action for Alice 2020）

女子獲救後被緊急送往附近醫院，所幸並無大礙。（Facebook@Action for Alice 2020）

偏遠地區旱廁安全惹關注

北領地工作安全局稱，這種簡陋旱廁在澳洲農村地區，尤其是在沒有電網覆蓋的地區和路邊休息站是非常常見的。此事件發生後，大眾開始關注旱廁的安全隱患以及日常養護問題。

（BBC）

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長輩經常唱的《飛哥跌落坑渠》已經慘，但賊佬跌落糞坑卻更慘！英國薩塞克斯（Sussex）警方最近在facebook分享1宗追捕疑犯期間的「臭事」，指早前在路邊截查車輛時，遇上偷車疑犯棄車逃跑，面對警員追捕時，賊人竟意外路牛糞坑裏，當場落得滿身牛屎的下場。面對無處可逃的「臭賊」，警員不忘先自保，穿上手套才出手拉人，最終賊人一身牛糞被捕，而他當時露出的卡通感內褲更成為網民焦點，令事件喜感十足。



英國薩塞克斯（Sussex）1名男子為逃避警方追捕，意外跌落牛糞坑，非常狼狽地被帶回警署，而他當時露出的卡通感內褲更成為網民焦點，令事件喜感十足。（fb「Sussex Police」）

薩塞克斯警方上周三（2日）在facebook專頁分享事件，指警員早前在路邊設置路障，其間1名男子突然下車逃跑，打算避開截查。警員隨即發現眼前車輛是失車，相信在逃男子是偷車賊，隨即展開追捕，雙方在農田間上演連場追逐戰。

警方表示，男子逃跑不久後意外跌落牛糞坑，「泥漿浸至（疑犯）頸部」，反成為甕中之鱉，無力再逃。警員見到如此狀況也不心急，先戴上手套，再協助疑犯返回地面，然後將他鎖上手銬帶回警署，疑犯被捕時全身被牛糞覆蓋。帖文笑言，「（疑犯）自以為可以逃之夭夭，但結果證明當天不是他的幸運日」。

全文：英國賊佬跌落牛糞坑 核突牛屎浸到上頸超臭 警拘捕前先做1件事