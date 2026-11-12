香港成人展MFE取消！多名女優稱被拒入境　入境處：傳聞內容不實

【香港成人展MFE】原定11月13日在香港富豪機場酒店、香港首個成人展「MEGA FANS EXPO 2026（MFE）」今日突然傳出取消消息。根據多位參展日本AV女優，包括波多野結衣、宮下玲奈、青空光、大槻響等人的「X（前稱「Twitter」）」及私訊截圖，指她們在抵達香港後遭到拒絕入境。



根據《香港01》消息，主辦方亞洲娛樂集團（AEE Group Limited）確認活動取消，詳情將會稍後發稿交代。官方訂購平台Kkday亦宣布，活動會取消，訂單會安排全額退款。



事件引來網民熱議，有人揶揄「又話盛事之都？笑話之都咋？」、「香港搞乜都死……」、「盛事經濟？」不過亦有網民認為活動取消並不意外，「始終呢啲活動涉及色情行為港府一向都唔鼓勵，係咪今次有人搞得太高調？」。



入境處回覆《香港01》查詢指，活動相關人士在獲悉活動取消後選擇離港，而並非遭拒絕入境，傳聞內容並非屬實。



香港成人展MFE嘉賓名單：青空光、明里紬、淺野心、伊藤舞雪、大槻響、小野六花、楓富愛、金松季步、神木麗、河北彩花、紗倉真菜、櫻空桃、涼森玲夢、瀨戶環奈、田野憂、七嶋舞、七森莉莉、西宮夢、雛乃花音、本庄鈴、美園和花、MINAMO、宮下玲奈、惠理、八掛海、彌生美月、楪可憐、吉高寧寧。

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根據香港現行法例，外籍人士若來港參與商業演出、粉絲見面會或提供任何受薪/非受薪服務，均須預先向香港入境處申請合適的工作簽證（如短期就業簽證或特定演藝人員工作許可），一般旅客免簽待遇並不能涵蓋商演活動。雖然大槻響在貼文中強調「明明已經取得了簽證」，但依照香港《入境條例》慣例，獲發入境簽證或許可並不等同保證必然可順利過關，入境處管制站人員在清關時，仍有權按當事人申報的訪港目的、活動性質及在港逗留細節進行獨立覆核與最後把關；若入境官員認為入境目的與申報資格不符，便可依法行使職權予以拒絕入境並安排即時遣返。